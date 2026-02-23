‘हिम्मत पहले भी थी, अब चार गुना…’ ‘मोहम्मद’ दीपक से मिले राहुल गांधी; कोटद्वार जाकर लेंगे जिम की सदस्यता

Rahul Gandhi Meet Mohammad Deepak: उत्तराखंड के कोटद्वार में ‘मोहम्मद दीपक’ के नाम से देशभर में मशहूर हुए दीपक कुमार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है. राहुल गांधी ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं है. मुलाकात के बारे में अपने फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, “हर इंसान बराबर है; यही भारतीयता है, यही मोहब्बत की दुकान है.” राहुल गांधी से मिलने के बाद दीपक कुमार ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें अपने सपोर्ट का भरोसा दिया है और कोटद्वार आकर उनके जिम की मेंबरशिप लेने का वादा किया है.

26 जनवरी को कोटद्वार में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग की दुकान पर “बाबा” नाम को लेकर विवाद हो गया था. हिंदू संगठन बजरंग दल ने नाम पर एतराज जताया और बुज़ुर्ग को नाम बदलने की चेतावनी दी है.

दीपक कुमार ने बुज़ुर्ग के सपोर्ट में अकेले ही बजरंग दल का सामना किया था. कहा जाता है कि उन्होंने खुद को “मोहम्मद दीपक” कहा, दीपक की बातें देशभर में वायरल हो गईं और सुर्खियां बनीं है. इसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर दीपक कुमार की खूब तारीफ की और उन्हें देश का हीरो बताया था.

राहुल गांधी का फेसबुक पोस्ट

कोटद्वार में एक जिम मालिक दीपक कुमार जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम की है. हाल ही में दिल्ली में 10 जनपथ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिला है. इस दौरान राहुल गांधी ने दीपक की हिम्मत की तारीफ की और उनकी पत्नी से फोन पर बात की है.

राहुल गांधी ने दीपक कुमार के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कीं है. कैप्शन में लिखा है, “हर इंसान बराबर है, यही भारतीयता है, यही प्यार की दुकान है. उत्तराखंड के भाई मोहम्मद दीपक से मुलाकात एकता और हिम्मत की ऐसी ही लौ हर भारतीय युवा में जलनी चाहिए.” राहुल गांधी पहले भी दीपक कुमार की तारीफ कर चुके है. राहुल के अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी दीपक की तारीफ करते हुए कहा कि देश को उत्तराखंड के दीपक जैसे और दीपकों की जरूरत है.

राहुल कोटद्वार आएंगे और मेरे जिम की मेंबरशिप लेंगे – दीपक

दीपक कुमार ने कहा, “राहुल गांधी ने उनके परिवार से बात की है. उन्होंने कहा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने जल्द ही कोटद्वार आकर उनके जिम की मेंबरशिप लेने का वादा किया है. राहुल गांधी ने मुझसे कहा है कि घबराएं नहीं. आप सही रास्ते पर है.” मुझे बहुत खुशी है कि राहुल जी आकर मेरे जिम की मेंबरशिप लेंगे.”

सुप्रीम कोर्ट के 12 वकीलों ने भी जिम की मेंबरशिप ली

गौरतलब है कि दीपक कुमार का कोटद्वार में ‘हल्क’ नाम का एक जिम सेंटर है. इसमें पहले 150 से ज़्यादा मेंबर हुआ करते थे. दीपक कुमार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि बाबा की दुकान पर हुए हंगामे के बाद उनकी रोजी-रोटी खतरे में है. उन्होंने कहा कि डर के मारे कई लोगों ने उनके जिम से अपनी मेंबरशिप कैंसल कर दी है. PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के करीब 12 सीनियर वकीलों ने 10,000 रुपये की फीस देकर एक साल के लिए जिम की मेंबरशिप ली है.