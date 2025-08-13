Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया

Rahul Gandhi: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो किसी का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो वोटर लिस्ट में मृत हैं, यानी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। राहुल ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसा है।

राहुल ने एक ट्वीट वीडियो पोस्ट कर कहा कि ज़िंदगी में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी ‘मरे हुए लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया। राहुल ने उन ‘मरे हुए लोगों’ को अपने घर बुलाया और उनसे मुलाकात की। उनके साथ चाय पी और बातें कीं। ये लोग बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से थे, जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक हैं।

‘सुना है कि आप लोग ज़िंदा भी नहीं हैं’ – राहुल

मुलाकात के दौरान राहुल ने कहा, “सुना है कि आप लोग ज़िंदा भी नहीं हैं।” इस पर लोगों ने कहा कि उन्हें ज़िंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है। राहुल ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वोटर लिस्ट चेक की गई थी। तब पता चला कि नाम उसमें नहीं था। फिर राहुल ने पूछा कि क्या आपने चेक किया कि नाम क्यों नहीं था? तब पता चला कि आप मर चुके हैं।

एक पंचायत में 50 से ज़्यादा लोगों को ‘मृत घोषित’

चुनाव आयोग ने आप लोगों को मार डाला। आपको क्या लगता है आपके जैसे कितने लोग हैं? इस पर उन्होंने कहा कि सर, एक पंचायत में 50 लोग होंगे। दरअसल, ये लोग 3-4 मतदान केंद्रों से थे। फिर राहुल ने पूछा कि इन तीन-चार मतदान केंद्रों में ऐसे और भी लोग हैं, इस पर उन्होंने कहा कि और भी लोग हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं।

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भाजपा के इशारे पर वोट चुराए जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च निकाला था। इससे पहले राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था।

