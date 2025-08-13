Home > देश > Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया

Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया

Bihar SIR Controversy: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो किसी का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो वोटर लिस्ट में मृत हैं, यानी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 13, 2025 21:26:45 IST

Bihar SIR Controversy
Bihar SIR Controversy

Rahul Gandhi: बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर बवाल मचा हुआ है। वोटर लिस्ट में कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। किसी के पास दो वोटर आईडी कार्ड हैं, तो किसी का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। इस बीच, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो वोटर लिस्ट में मृत हैं, यानी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। राहुल ने इसे लेकर चुनाव आयोग पर तंज कसा है।

राहुल ने एक ट्वीट वीडियो पोस्ट कर कहा कि ज़िंदगी में कई दिलचस्प अनुभव हुए हैं, लेकिन कभी ‘मरे हुए लोगों’ के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला। इस अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया। राहुल ने उन ‘मरे हुए लोगों’ को अपने घर बुलाया और उनसे मुलाकात की। उनके साथ चाय पी और बातें कीं। ये लोग बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से थे, जहाँ से तेजस्वी यादव विधायक हैं।

‘सुना है कि आप लोग ज़िंदा भी नहीं हैं’ – राहुल

मुलाकात के दौरान राहुल ने कहा, “सुना है कि आप लोग ज़िंदा भी नहीं हैं।” इस पर लोगों ने कहा कि उन्हें ज़िंदा रहते हुए मृत घोषित कर दिया गया है। राहुल ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि वोटर लिस्ट चेक की गई थी। तब पता चला कि नाम उसमें नहीं था। फिर राहुल ने पूछा कि क्या आपने चेक किया कि नाम क्यों नहीं था? तब पता चला कि आप मर चुके हैं।

एक पंचायत में 50 से ज़्यादा लोगों को ‘मृत घोषित’

चुनाव आयोग ने आप लोगों को मार डाला। आपको क्या लगता है आपके जैसे कितने लोग हैं? इस पर उन्होंने कहा कि सर, एक पंचायत में 50 लोग होंगे। दरअसल, ये लोग 3-4 मतदान केंद्रों से थे। फिर राहुल ने पूछा कि इन तीन-चार मतदान केंद्रों में ऐसे और भी लोग हैं, इस पर उन्होंने कहा कि और भी लोग हैं जो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं।

Cloudburst Shrikhand Mahadev Hill: अब कुल्लू की श्रीखंड महादेव पहाड़ी पर फटा बादल, बाढ़ से भीषण तबाही के आसार; हाई अलर्ट

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने एसआईआर मतदाता सूची में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि भाजपा के इशारे पर वोट चुराए जा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी और एसआईआर के खिलाफ पैदल मार्च निकाला था। इससे पहले राहुल ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था।

Religious Riots: रातों-रात मजार तोड़कर स्थापित की गई हनुमान जी की मूर्ति, पुलिस सतर्क

Tags: Bihar SIR ControversyElection Commissionhome-hero-pos-3rahul gandhi
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कच्चे टमाटर खाने के 5 बडे़ फायदे

August 13, 2025

कम करना चाहते है वजन तो इन चीजों से आज...

August 13, 2025

Goa नहीं, भारत की ये 7 जगहें हैं बीच लवर...

August 13, 2025

देसी घी के ये फायदे, आपके चहरे को देंगे एक...

August 12, 2025

जानिए करी पत्ते के फायदे

August 12, 2025

अगर आप भी मोटापे से हैं परेशान , तो ये...

August 12, 2025
Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया
Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया
Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया
Rahul Gandhi: मुर्दा लोगों से मिले राहुल गांधी, अनोखे अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?