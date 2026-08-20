पापा को खोने के बाद मम्मा ने… मैं और प्रियंका ही जानते हैं, राजीव गांधी की जयंती पर राहुल गांधी का इमोशनल पोस्ट

Rajiv Gandhi 82nd Birth Anniversary: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 82वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने पिता को भावुक अंदाज में याद किया. सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल गांधी ने न सिर्फ पिता राजीव गांधी से जुड़ी अपनी यादें साझा कीं, बल्कि अपनी मां सोनिया गांधी के जीवन पर आने वाली किताब का भी जिक्र किया.

राहुल गांधी ने इस भावुक संदेश में पिता की याद के साथ मां के संघर्ष की झलक भी दिखाई है. ऐसे में चलिए जानें कि राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा और सोनिया गांधी की जीवन पर बनी किताब कब आने वाली है और सोनिया गांधी ने इस बारे में क्या कहा है.

राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या लिखा?

गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने X पर पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मम्मा, मैंने आपको और पापा को आखिरी बार 35 साल से भी पहले साथ देखा था. जिस दिन पापा गए, मैंने आपके ज़िंदगी की हर मुश्किल का सामना कभी न खत्म होने वाली हिम्मत और इज्जत के साथ करते देखा है. सिर्फ़ प्रियंका और मैं ही जानते हैं कि आपने क्या झेला है, और पापा के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी.

मुझे खुशी है, और बहुत गर्व है, कि आपकी कहानी – ‘बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ़ लव’ (Belonging: A Journey of Love)- आखिरकार उन लाखों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो आपसे प्यार करते हैं. मुझे पता है कि आप जैसे प्राइवेट इंसान के लिए दुनिया को अपनी खूबसूरत कहानी बताना कितना मुश्किल था. आज, उनके जन्मदिन पर, मैं पापा को मुस्कुराते हुए और अपनी खूबसूरत सोनिया को गर्व से देखते हुए देख सकता हूं.

Mama, I last saw you and Papa together more than 35 years ago. Since the day Papa left, I have watched you face everything life threw at you with never-ending courage and dignity. Only Priyanka and I really know what you have been through, and how difficult your life after Papa… pic.twitter.com/OYumcZ2hnC — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 20, 2026

सोनिया गांधी के किताब में क्या है?

किताब में सोनिया गांधी के युद्ध के बाद इटली में बचपन, भारत आने, राजीव गांधी से मुलाकात और उनसे विवाह तक के सफर के बारे में बताया गया है. इसके अलावा परिवार में हुए बड़े व्यक्तिगत नुकसान भी किताब का अहम हिस्सा बताए जा रहे हैं. जिसमें देवर संजय गांधी, सास इंदिरा गांधी और पति राजीव गांधी की मौतों का जिक्र है और इन हादसों में सोनिया गांधी के जीवन पर क्या प्रभाव डाला था, इसकी झलक भी मिलने की उम्मीद है.

सोनिया के राजनीतिक सफर पर भी होगा प्रकाश

सोनिया गांधी के राजनीतिक सफर का सबसे चर्चित अध्याय साल 2004 का रहा, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद उनके प्रधानमंत्री बनने की व्यापक चर्चा थी. लेकिन उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया. आने वाली किताब में इस दौर और उस फैसले के पीछे की व्यक्तिगत एवं राजनीतिक परिस्थितियों का भी जिक्र होगा.

अपनी जिंदगी के बारे में लिखना आसान नहीं- सोनिया गांधी

सोनिया गांधी ने खुद भी अपनी जिंदगी को किताब के तौर पर सामने रखने की मुश्किल का जिक्र किया है. प्रकाशक की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सोनिया ने कहा कि अपने जीवन के बारे में लिखने का मतलब खुद को खोलना था. इसमें उन पलों और अनुभवों को साझा करना शामिल था, जिन्हें उन्होंने लंबे समय तक अपने भीतर रखा.

कब रिलीज होगी सोनिया गांधी की किताब?

सोनिया गांधी की किताब ‘Belonging: A Journey of Love’ की अंतरराष्ट्रीय रिलीज 10 नवंबर को Alfred A. Knopf के जरिए निर्धारित है. पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने भारत में किताब की रिलीज को लेकर प्रकाशक की ओर से अलग तारीख की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.