PM पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदला केस का रुख

Rahul Gandhi Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट में चल रहे मानहानि केस में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी. यह केस 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है. जस्टिस विक्रम नाथ और अपरेश कुमार सिंह की बेंच ने महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता एमएच श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है.

आखिर क्या था मामला ?

बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के उस आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका पर बेंच ने आदेश दिया, जिसमें उन्हें भेजे गए समन रद्द करने से मना कर दिया गया था, ‘नोटिस जारी करें जिसका जवाब चार हफ्ते में दिया जाए. ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्रवाई पर रोक रहेगी.’ कांग्रेस नेता की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में कानून तय है. 8 सितंबर को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानहानि केस में 2019 में गांधी को जारी समन रद्द करने से मना कर दिया था.

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आखिर क्या था आरोप?

इसने श्रीश्रीमल की शिकायत पर उनके खिलाफ प्रोसेस के लिए गिरगांव मजिस्ट्रेट के 28 अगस्त, 2019 के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज कर दी थी. हालांकि, हाई कोर्ट ने अपना 2021 का आदेश जारी रखा, जिसमें मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह हफ़्ते के लिए टालने का निर्देश दिया गया था ताकि गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकें. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि गांधी ने 20 सितंबर, 2018 को राजस्थान में एक पब्लिक स्पीच में PM मोदी को बदनाम किया था. इसमें दावा किया गया कि गांधी के बयान BJP के सभी सदस्यों और PM मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों के खिलाफ सीधे आरोप हैं.

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