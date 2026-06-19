Rahul Gandhi Birthday: नहीं देखे होंगे राहुल के ऐसे दीवाने!  तस्वीर पर चढ़ाया दूध और…; यहां देखें Viral Video

Rahul Gandhi Birthday: जैसा की आप सभी जानते हैं कि देश भर में पार्टी नेता और कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी का 56वां जन्मदिन मना रहे हैं; आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राहुल गांधी एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं. वहीँ उनके जन्मदिन के दिन राहुल की एक तस्वीर सामने आई है. जो तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है उस वायरल वीडियो में उन्होंने एक हाथ में भगवान परशुराम का ‘फरसा’ (युद्ध-कुल्हाड़ी) और दूसरे हाथ में भारत का संविधान पकड़ा हुआ है.

क्या संदेश देती है राहुल की ये तस्वीर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में गंगा घाटों पर राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया. बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने भगवान परशुराम के अवतार में राहुल गांधी की तस्वीर वाले पोस्टर का दूध से ‘अभिषेक’ किया. इतना ही नहीं इस तस्वीर के पीछे एक खास राजनीतिक रणनीति छिपी है, जो सिर्फ़ ऊपरी संदेश से कहीं ज़्यादा है. बता दें कि भगवान परशुराम के रूप में राहुल गांधी की यह तस्वीर बदलते राजनीतिक माहौल, सामाजिक समीकरणों और नैरेटिव (विमर्श) की लड़ाई को दिखाती है. इस तस्वीर के ज़रिए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक खास राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है.

VIDEO | Varanasi: Youth Congress workers celebrate Lok Sabha Leader of Opposition Rahul Gandhi’s birthday with symbolic rituals, including pouring milk over his photograph in the Ganga River.#RahulGandhi #VaranasiNews (Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/57oraDhpqZ — Press Trust of India (@PTI_News) June 19, 2026

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राहुल की तस्वीर पर चढ़ाया दूध

जानकारी के मुताबिक, यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का जन्मदिन बनारस के गंगा घाट पर पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ मनाया; इस दौरान गंगा नदी में उनकी तस्वीर पर दूध चढ़ाने से लेकर केक काटने तक के कार्यक्रम हुए. पोस्टर में राहुल गांधी को भगवान परशुराम के अवतार में दिखाया गया है. तस्वीर में उन्हें एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में फरसा (युद्ध-कुल्हाड़ी) पकड़े हुए दिखाया गया है.

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