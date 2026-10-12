Rahul Gandhi Petition: SIR और वोटर लिस्ट पर छिड़ी नई जंग, राहुल गांधी की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा INDIA ब्लॉक

Rahul Gandhi Files Petition: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की लीडरशिप में INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार 12 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) के खिलाफ एक पिटीशन फाइल की. ​​इसमें बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाए जाने और वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) में गड़बड़ियों का आरोप लगाया गया है. पिटीशन में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर रोक को लेकर भी चिंता जताई गई है.

राहुल गांधी की लीगल टीम की तरफ से पिटीशन फाइल की गई

यह पिटीशन तब फाइल की गई जब INDIA ब्लॉक के MPs और सपोर्टर्स ने कथित चुनावी गड़बड़ियों का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च फॉर डेमोक्रेसी निकाला. इसके बाद राहुल गांधी की लीगल टीम ने कांग्रेस नेता और दूसरे विपक्षी नेताओं की तरफ से पिटीशन फाइल की.

पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) में 11 विपक्षी नेताओं को पिटीशनर बनाया गया है: राहुल गांधी, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खरगे, तृणमूल कांग्रेस लीडर सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव, RJD लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना (UBT) लीडर संजय राउत, CPI(M) लीडर MA बेबी, CPI लीडर डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर महुआ माझी, NCP-SCP लीडर सुप्रिया सुले और IUML लीडर ET मोहम्मद बशीर.

इलेक्शन कमीशन को प्ली में चार रेस्पोंडेंट में से एक बनाया गया है. प्लीशन की और डिटेल्स, जिसमें मांगे गए खास डायरेक्शन भी शामिल हैं, अभी पब्लिक होनी बाकी हैं.

मामले पर कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्लीशन में SIR एक्सरसाइज के अलग-अलग पहलुओं के साथ-साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लगाई गई पाबंदियों पर भी बात की गई है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्लीशन पर साइन करके लीगल चैलेंज में हिस्सा लिया है.

चीफ जस्टिस सूर्यकांत से मिलने की विपक्ष की पहले की कोशिश के बारे में सवालों का जवाब देते हुए, सिंघवी ने इस बात से इनकार किया कि नेताओं ने ज्यूडिशियरी पर दबाव डालने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए एक लेटर लिखा था और पिटीशन फाइल करने की सलाह मिलने के बाद, लीगल रास्ते पर आगे बढ़े.

प्रदर्शन में मर्ज़ी से शामिल हुए थे लोग- सिंघवी

सिंघवी ने भी मार्च का बचाव किया, और कहा कि लोगों का आना जनता के गुस्से और नाराज़गी का अचानक होना है. उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया कि लोगों को इसमें शामिल होने के लिए पैसे दिए गए थे, और कहा कि जो लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, वे अपनी मर्ज़ी से शामिल हुए थे. उन्होंने पिटीशन की सुनवाई या समाधान के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई.