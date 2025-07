Rahul Gandhi On Trump: ट्रंप के बयान पर PM Modi चुप क्यों? भारत-पाकिस्तान सीजफायर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर राहुल गांधी ने पूछे ऐसे सवाल, सुन नहीं पाएगी भाजपा

Rahul Gandhi Target Donald Trump and PM Modi: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार (23 जुलाई, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस नेता ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। संसद परिसर के बाहर मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर करवाया। यह सच है, सच छुपाया नहीं जा सकता।

राहुल गांधी से जब सीजफायर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम क्या कहेंगे कि ट्रंप ने करवाया? वह नहीं कह सकते, लेकिन यह सच है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप 25 बार कह चुके हैं कि मैंने सीजफायर करवाया। ट्रंप सीजफायर करवाने वाले कौन होते हैं, यह उनका काम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यह सच है, इसे छुपाया नहीं जा सकता।

#WATCH | Delhi: On US President Trump’s claims of brokering a ceasefire between India and Pakistan, Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi says, “How can Prime Minister give a statement? Will he say that the ceasefire was done by Trump? No, he won’t say that. This is the… pic.twitter.com/T73KKCQFxT

— ANI (@ANI) July 23, 2025