Ankita Bhandari Murder: अब हम न्याय के लिए… अंकिता भंडारी के माता-पिता इंडिया गेट पर दे रहे धरना; राहुल और प्रियंका मिलने पहुंचे

Rahul Gandhi Meets Ankita Bhandari Parents: उत्तराखंड के चर्चित अंकित भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उनका परिवार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है. बुधवार 14 अक्टूबर 2026 की शाम को कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गेट पहुंचे और धरने पर बैठे अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की. दोनों करीब 1 घंटे तक वहां रुके और परिवार से बातचीत की. इस दौरान परिवार ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग दोहराई.

अंकिता का परिवार इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट कर रहा

अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी की हत्या के लिए इंसाफ की मांग को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली पहुंचे हैं. परिवार का कहना है कि वे इंडिया गेट पर अपनी आवाज उठाना चाहते हैं. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनसे मिले. परिवार लंबे समय से इस मामले में VIPs की कथित भूमिका की जांच की मांग कर रहा है.

राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट रोकने की अपील

परिवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से CBI जांच पूरी होने तक दुष्यंत कुमार गौतम की गवर्नर के तौर पर अपॉइंटमेंट रोकने और कैंसिल करने की अपील की है. दुष्यंत कुमार गौतम को 12 अक्टूबर को सिक्किम का गवर्नर अपॉइंट किया गया था. अंकिता का परिवार इस अपॉइंटमेंट को लेकर चिंता जता रहा है. हालांकि, परिवार के सवालों और आरोपों से अलग जांच के नतीजों को समझना जरूरी है.

अंकिता की 2022 में कर दी गई थी हत्या

अंकिता भंडारी उत्तराखंड के ऋषिकेश में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थीं. 18 सितंबर, 2022 को उनकी हत्या कर दी गई थी और चार दिन बाद उनकी बॉडी चीला नहर से मिली थी. रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो साथियों को दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई. हालांकि, इस मामले में कथित VIP की भूमिका और पहचान को लेकर सवाल बने हुए हैं.

मां पूछती हैं, अब हम न्याय के लिए किसके पास जाएं?

अंकिता की मां सोनी देवी ने चिंता ज़ाहिर करते हुए अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई है. उनके मुताबिक, दुष्यंत कुमार गौतम के गवर्नर बनने के बाद से परिवार की चिंता बढ़ गई है. परिवार का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी बेटी के लिए न्याय की कोशिश कर रहे हैं और अब अपनी मांग देश के सामने रखना चाहते हैं. लोकल लेवल पर उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, लेकिन जनता के सपोर्ट ने उन्हें अपनी लड़ाई जारी रखने की ताकत दी है.

कथित VIP एंगल की जांच पर ज़ोर

अंकिता के परिवार की मुख्य मांग हत्या के कथित VIP एंगल की निष्पक्ष जांच है. परिवार ने दुष्यंत कुमार गौतम पर भी सवाल उठाए हैं, लेकिन उनके खिलाफ़ आरोप कोर्ट में साबित हुए हैं या नहीं, यह अलग बात है. उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार, गौतम का नाम चार्जशीट में आरोपी के तौर पर नहीं है और उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए मानहानि का केस भी किया है.

राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की परिवार से मुलाकात के बाद, अंकिता के लिए न्याय की मांग एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है. परिवार अब राष्ट्रपति से मुलाकात और अपनी मांगों पर सुनवाई की उम्मीद कर रहा है.