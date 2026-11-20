Rahul Gandhi America Visit: क्या दोनों पड़ोसी (भारत और पाकिस्तान) आरोप-प्रत्यारोप’ (blame game) से आगे बढ़ सकते हैं. अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक के सवाल पूछने पर राहुल गांधी ने कहा कि जब तक बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तब तक भारत के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करना असंभव है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब इस्लामाबाद भारत में आतंकवाद को समर्थन देना और बढ़ावा देना बंद कर दे. बुधवार (18 नवंबर, 2026) को शिकागो यूनिवर्सिटी में छात्रों से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब तक बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, तब तक पड़ोसी देश के साथ भारत के लिए बातचीत करना असंभव है.

राहुल गांधी ने पाकिस्तानी नागरिक के सवाल पर कहा कि गुंजाइश तो है, लेकिन एक बड़ी समस्या है और वह है पाकिस्तान द्वारा हमारे देश में आतंकवाद को समर्थन और बढ़ावा देना. उन्होंने आगे कहा कि हमारे लिए यह स्वीकार करना असंभव है कि हमारे बेगुनाह लोग मारे जाएं और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत भी करते रहें. ऐसे में जिस पल यह (आतंकवाद को समर्थन) बंद हो जाएगा, उस पल बातचीत शुरू होने की संभावना बन सकती है.

आतंक की घटनाओं में आई कमी

यहां पर बता दें कि पिछले 5 वर्षों (2021 से 2026 के बीच) में भारत में पाकिस्तान प्रायोजित और सीमा पार से होने वाली आतंकवादी घटनाओं में पहले की तुलना में कमी आई है, हालांकि कुछ प्रमुख और गंभीर हमले भी हुए हैं. खासतौर से पहलगाम आतंकी हमला (22 अप्रैल 2025) हुआ, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़े हमलों में से एक रहा. इस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे.

भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर

इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान और PoJK में आतंकी ठिकानों के खिलाफ ‘ऑपरेशन सिंदूर’ चलाया था. इसके साथ ही सिंधु जल संधि भी निलंबित है या कहें कि एक तरह से खत्म है. बावजूद इसके आधिकारिक आंकड़ों (गृह मंत्रालय के अनुसार) के अनुसार, पिछले दशकों (जैसे 2004-2014) की तुलना में 2015 से 2025 के बीच जम्मू-कश्मीर व अन्य क्षेत्रों में आतंकी घटनाओं में लगभग 70 प्रतिशत की भारी कमी आई है. वैसे सच बात तो यह है कि पाकिस्तान अब खुद आतंक की गिरफ्त में हैं. वहां पर करीब-करीब हर महीने किसी-ना-किसी शहर में आतंकी हमले होते हैं और आम जनता से लेकर सैनिकों तक की जान जाती है.