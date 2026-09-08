Rahul Gandhi: लैंडिंग से ठीक पहले राहुल गांधी की फ्लाइट ने लिया गो-अराउंड का फैसला; क्या है ये प्रक्रिया और क्यों होती है?

Rahul Gandhi Air India Flight: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ले जा रही एयर इंडिया की एक फ़्लाइट ने मंगलवार 8 सितंबर 2026 को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज़ हवाओं के कारण गो-अराउंड किया, लेकिन दूसरी कोशिश में सुरक्षित रूप से लैंड कर गई.

दिल्ली से लखनऊ जा रही फ़्लाइट AI-1717 ने दोपहर करीब 3:45 बजे अपनी पहली लैंडिंग की कोशिश रद्द कर दी, जब क्रू ने मौसम का जायज़ा लिया. विमान करीब 10 मिनट बाद, दोपहर 3.55 बजे सुरक्षित रूप से लैंड कर गया.

क्या होता है गो-अराउंड?

गो-अराउंड एक रूटीन प्रक्रिया है जिसमें पायलट लैंडिंग की कोशिश छोड़ देते हैं, सुरक्षित ऊंचाई पर वापस चढ़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं. यह मौसम, रनवे की स्थिति, एयर ट्रैफ़िक या लैंडिंग के लिए सही न समझे जाने वाले रास्ते की वजह से किया जा सकता है. सभी यात्री सामान्य रूप से उतर गए. एयर इंडिया ने अभी तक इस घटना पर कोई बयान जारी नहीं किया है.

राहुल गांधी रायबरेली के लिए हुए रवाना

लखनऊ पहुंचने के बाद, गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दो दिन के दौरे पर रायबरेली के लिए रवाना हो गए. इस दौरे के दौरान, उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने और समाज के अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले डेलीगेशन के साथ चर्चा करने का कार्यक्रम है. वह लोकल सोने और चांदी के व्यापारियों से भी बातचीत करेंगे.

उम्मीद है कि गांधी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (DISHA) की मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, चुनाव क्षेत्र में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का रिव्यू करेंगे और बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का आकलन करेंगे. वह निवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी मीटिंग के दौरान लोकल चिंताओं पर भी चर्चा कर सकते हैं.