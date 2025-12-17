राहुल गांधी संसद से गायब, जर्मनी में BMW के हेडक्वार्टर का किया दौरा; महंगी कारों और बाइकों में बैठकर लिए मजे

Rahul Gandhi Germany Visit: संसद का शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) जारी है. कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा जारी है. ऐसे में सभी सांसदों का संसद में मौैजूद रहना अनिवार्य है. लेकिन इन दिनोें लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi Germany Visit) जर्मनी के दौरे पर हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को जर्मनी के म्यूनिख में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के हेडक्वार्टर का दौरा किया और BMW वेल्ट और BMW प्लांट का टूर किया. कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए एक पोस्ट में कांग्रेस नेता कई कारों और बाइकों का निरीक्षण करते दिखे.

कांग्रेस ने एक्स पर क्या लिखा? (What did the Congress party write on X?)

कांग्रेस पार्टी (Congress) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी BMW के साथ पार्टनरशिप में डेवलप की गई TVS की 450cc मोटरसाइकिल देखकर खुश हुए. भारतीय इंजीनियरिंग को डिस्प्ले पर देखना एक गर्व का पल था. इसमें आगे कहा गया कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है. दुख की बात है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घट रही है. ग्रोथ को तेज करने के लिए हमें और अधिक उत्पादन करने की जरूरत है. सार्थक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने और बड़े पैमाने पर उच्च-गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने की जरूरत है.

LoP Shri @RahulGandhi visited BMW World in Munich, Germany, and took a guided tour of BMW Welt and the BMW Plant. He was pleased to see TVS's 450cc motorcycle, developed in partnership with BMW—a proud moment to witness Indian engineering on display. Manufacturing is the…







राहुल ने इस वीडियो में क्या कहा? (What did Rahul say in this video?)

भारत का AI शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ को विश्व AI एजेंडा के केंद्र में रखता है. वीडियो में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और दावा किया कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग घट रही है जो असल में बढ़नी चाहिए. राहुल ने कहा कि भारत को उत्पादन शुरू करने की जरूरत है. उत्पादन किसी भी देश की सफलता की कुंजी है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग घट रही है जो असल में बढ़नी चाहिए. यह तब हुआ जब राहुल बर्लिन का दौरा कर रहे हैं, जहां वह 17 दिसंबर को एक बड़े इंडियन ओवरसीज कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल होंगे और पूरे यूरोप से IOC नेताओं से मिलेंगे.

इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी (Rahul Gandhi will address the Indian diaspora)

ओवरसीज कांग्रेस (IOC) ने इस दौरे को पार्टी की वैश्विक भागीदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण आउटरीच पहल बताया है. IOC ने घोषणा की कि राहुल गांधी 17 दिसंबर को बर्लिन में भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करेंगे, जहां पूरे यूरोप से IOC चैप्टर के अध्यक्ष NRI मुद्दों, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने और पार्टी की वैचारिक पहुंच का विस्तार करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होंगे.

