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Rahul Gandhi Birthday: 56 साल के हुए राहुल गांधी, PM Modi ने दी गर्मजोशी भरी बधाई; सियासी सौहार्द का दिया संदेश

PM Modi Wishes Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 56वें ​​जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना की.

By: Preeti Rajput | Published: June 19, 2026 2:15:40 PM IST

Rahul Gandhi Birthday: 56 साल के हुए राहुल गांधी, PM Modi ने दी गर्मजोशी भरी बधाई; सियासी सौहार्द का दिया संदेश


PM Modi Wishes Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस MP और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके 56वें ​​जन्मदिन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने लिखा: “लोकसभा में विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं.”

मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जन्मदिन की बधाई 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ की. अपने संदेश में, खड़गे ने कहा ‘कि संविधान की रक्षा करने और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी के समर्पण ने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस पार्टी के सबको साथ लेकर चलने, सद्भाव, करुणा और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दिखाती है. पूरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और राजनीतिक नेताओं से राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाईयां मिलीं.’

कांग्रेस नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं 

वहीं केरल में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, सोशल मीडिया पर मैसेज और तस्वीरें शेयर कीं और उनके राजनीतिक सफर और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ की.

56 साल के हुए राहुल गांधी

राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बेटे हैं. इतने सालों में, वह कांग्रेस पार्टी के खास चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं और अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं.

Tags: pm modirahul gandhi
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