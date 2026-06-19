Rahul Gandhi Birthday: 56 साल के हुए राहुल गांधी, PM Modi ने दी गर्मजोशी भरी बधाई; सियासी सौहार्द का दिया संदेश

PM Modi Wishes Rahul Gandhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कांग्रेस MP और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके 56वें जन्मदिन पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. X पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने लिखा: “लोकसभा में विपक्ष के नेता, श्री राहुल गांधी जी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं. उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करता हूं.”
Best wishes to the Leader of the Opposition in the Lok Sabha, Shri Rahul Gandhi Ji on his birthday. Praying for his good health and long life. @RahulGandhi
— Narendra Modi (@narendramodi) June 19, 2026
मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जन्मदिन की बधाई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी और संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक न्याय के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ की. अपने संदेश में, खड़गे ने कहा ‘कि संविधान की रक्षा करने और आम नागरिकों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को उठाने के लिए राहुल गांधी के समर्पण ने देश भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस पार्टी के सबको साथ लेकर चलने, सद्भाव, करुणा और सामाजिक न्याय के मूल्यों को दिखाती है. पूरे दिन पार्टी कार्यकर्ताओं, समर्थकों और राजनीतिक नेताओं से राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाईयां मिलीं.’
“हज़ारों बर्क़ गिरती हैं, कोई बिजली नहीं डरती,
सितम की रात से जो कौम लड़ती है वो लड़ती है!”
जब से मैंने राहुल जी को देखा है, उन्होंने संघर्ष का यही फ़लसफ़ा अपनाया है।
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। pic.twitter.com/Q85ERVwBl5
— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 19, 2026
कांग्रेस नेताओं ने भी दी शुभकामनाएं
वहीं केरल में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, सोशल मीडिया पर मैसेज और तस्वीरें शेयर कीं और उनके राजनीतिक सफर और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनके कमिटमेंट की तारीफ की.
56 साल के हुए राहुल गांधी
राहुल गांधी का जन्म 19 जून, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था. वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बेटे हैं. इतने सालों में, वह कांग्रेस पार्टी के खास चेहरों में से एक बनकर उभरे हैं और अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं.