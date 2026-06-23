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Raghav Chaddha: यूनियन मिनिस्टर बनेंगे राघव चढ़ा? कल पीएम मोदी लेंगे फैसला; मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Raghav Chaddha Union Minister: यूनियन कैबिनेट में फेरबदल और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की अटकलों के बाद, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 23, 2026 2:40:44 PM IST

राघव चड्ढा के कैबिनेट मंत्री बनने की अटकलें
राघव चड्ढा के कैबिनेट मंत्री बनने की अटकलें


Raghav Chaddha Union Minister: पंजाब के दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन अचानक दिल्ली लौट आए हैं. उन्होंने चंडीगढ़ में पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट केवल सिंह ढिल्लों से मुलाकात की और मंगलवार को दिल्ली के लिए निकलने वाले थे. हालांकि वह कल शाम दिल्ली लौट आए.पंजाब में BJP की मीटिंग में शामिल होने के लिए उनके साथ गए राघव चड्ढा भी दिल्ली लौट आए. BJP जनरल सेक्रेटरी तरुण चुघ और राज्यसभा MP विक्रमजीत साहनी भी उनके साथ थे. चारों लुधियाना के हलवारा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुए.

बुलाई गई है अहम मीटिंग

यूनियन कैबिनेट में फेरबदल और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे की अटकलों के बाद, कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की एक अहम मीटिंग बुलाई गई है. मीटिंग में अलग-अलग मिनिस्ट्री से जुड़े अहम प्रपोजल और पॉलिसी फैसलों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है.

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यूनियन कैबिनेट में शामिल होंगे राघव चड्ढा?

पॉलिटिकल गलियारों में चर्चा है कि राघव चड्ढा को यूनियन कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. 2027 के पंजाब असेंबली इलेक्शन के लिए उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. तरुण चुघ को भी यूनियन कैबिनेट या BJP संगठन में जगह दी जा सकती है. हालांकि अभी ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन कल होने वाली यूनियन कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला होने की उम्मीद है.

यूनियन कैबिनेट में बदलाव की बात

बता दें कि हाल ही में 9 जून को BJP की एक हाई-लेवल मीटिंग हुई थी. मीटिंग में BJP के नए नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन की नई टीम पर चर्चा हुई जो जनवरी 2026 में पदभार संभालेंगे. इस महीने के आखिर तक अनाउंसमेंट होने की उम्मीद है. BJP ने हाल ही में पंजाब, हरियाणा, त्रिपुरा और दिल्ली में नए स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट किए हैं. अब BJP संगठन और यूनियन कैबिनेट में बदलाव की बात हो रही है.

आम आदमी पार्टी छोड़ बीजेपी  में शामिल हुए थे राघव चड्ढा

राघव चड्ढा अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे. उनके जाने के बाद भी पार्टी ने उनका राज्यसभा MP का स्टेटस बनाए रखा. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट चड्ढा युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी पॉपुलर हैं. चूंकि अगले साल पंजाब असेंबली इलेक्शन होने हैं और राघव पंजाब से MP हैं, इसलिए उन्हें मोदी कैबिनेट में अहमियत मिल सकती है और पंजाब इलेक्शन के लिए भी उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है.

Tags: raghav chaddha
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