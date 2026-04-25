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राघव चड्ढा को बगावत पडी भारी? इंस्टाग्राम पर GEN-Z ने छोडा साथ; गायब हुए लाखों फॉलोअर्स

Raghav Chadha: 23 अप्रैल को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे. लेकिन, 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद उन्हेंने 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 8:37:25 PM IST

राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर GEN-Z ने छोडा साथ
राघव चड्ढा को इंस्टाग्राम पर GEN-Z ने छोडा साथ


Raghav Chadha: आम आदमी पार्टी के बागी राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा का हाथ थाम लिया है। उनके इस फैसले के बाद पिछले दो दिनों में 1 मिलियन से लोगों ने  इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो कर दिया है. सोशल मीडिया यूजर्स में काफी नाराजगी है, खासतौर पर GEN Z उनके इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं.  ये सिलसिला अभी भी जारी है.

 23 अप्रैल को राघव चड्ढा के फॉलोअर्स 

दरअसल,  23 अप्रैल को राघव चड्ढा के इंस्टाग्राम पर 14.6 मिलियन फॉलोअर्स थे. लेकिन, 24 अप्रैल को पार्टी छोड़ने के बाद उन्हेंने 11 लाख से ज्यादा लोगों ने अनफॉलो कर दिया है. फिलहाल राघव को इंस्टाग्राम पर 13.1M फॉलोअर्स हैं, जो गिरते जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग राघव चड्ढा को अनफॉलो करने का वीडियो बनाकर डाल रहे हैं. राघव के इस कदम के बाद विपक्ष के नेता भी उनपर निशाना साध रहे हैं. 

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राघव चड्ढा की लोकप्रियता

बता दें कि, राघव चड्ढा ने उन रोजमर्रा के मुद्दों को उठाकर युवा वोटरों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की राजनीति में नजरअंदाज कर दिया जाता है. पैटरनिटी लीव की वकालत करने और ट्रैफिक की समस्याओं को उजागर करने से लेकर टेलीकॉम डेटा कैप पर सवाल उठाने तक और यहां तक कि एयरपोर्ट पर खाने-पीने की चीजों की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाने तक, एक बार तो उन्होंने जमीनी हकीकत को सीधे तौर पर समझने के लिए Blinkit डिलीवरी पार्टनर के तौर पर एक शिफ्ट में काम भी किया.

राघव चड्ढा से GEN Z खफा 

उनकी कोशिशें तब रंग लाईं जब केंद्र सरकार ने आखिरकार डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को 10 मिनट में डिलीवरी करने के अपने सख्त नियमों को वापस लेने का निर्देश दिया. इन पहलों ने एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि बनाने में मदद की, जिससे लोग आसानी से जुड पाते हैं और जो जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है. उन्हें एक वायरल Instagram रील में यह सुझाव भी दिया गया था कि उन्हें अपनी खुद की “Gen Z पार्टी” शुरू करनी चाहिए. हालाँकि, अब ऐसा लगता है कि हवा का रुख बदल गया है. तमाम लोगों ने उनके भाजपा में शामिल होने के बाद अनफॉलो कर दिया है.

Disclaimer: This article is based on social media trends and news reports about political events. The information is for general knowledge and has not been independently confirmed.

Tags: AAPBJPhome-hero-pos-2raghav chadha
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