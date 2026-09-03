राघव चड्ढा के आरोपों पर AAP ने किया पलटवार, बैकडेट वोटर रजिस्ट्रेशन का लगाया आरोप, सांसद ने X पर शेयर की पोस्ट

Aam Aadmi Party to Raghav Chadha: भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. चढ्ढा का कहना है पंजाब में AAP सरकार ने बदला लेने के लिए पंजाब की वोटर लिस्ट से उनका नाम शिफ्ट कर दिया है और हटा दिया है. यह आरोप तब लगाया गया जब राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम ‘शिफ्टेड’ के तौर पर मार्क किया गया. उन्होंने आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ड्राफ्ट मतदाता सूची उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है.

बीजेपी सांसद का मानना है कि यह बदले के भाव से किया जा रहा है. राज्य सरकार ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया से उनका कोई लेना-देना नहीं है. यह प्रक्रिया देश के कानून के तहत चुनाव आयोग के अधीन है.

राघव चड्ढा ने X पर किया पोस्ट

राघव चड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि पंजाब में आप सरकार ने अब अपनी बदले की राजनीति को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तक पहुंचा दिया है. चड्ढा ने पोस्ट में लिखा कि शुक्र है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं है. ये टेंपरेरी है और इस पर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया बाकी है. मैं एसआईआर गाइडलाइंस के तहत मिले उपायों का इस्तेमाल कर रहा हूं. मैं सुनिश्चित करूंगा कि अक्टूबर, 2026 में प्रकाशित होने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में इस गलत क्लासिफिकेशन को सुधारा जाए.

AAP ने किया पलटवार