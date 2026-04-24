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Raghav Chadha Networth: कितने अमीर हैं AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा? नेट वर्थ जानकर चौंक जाएंगे

Raghav Chadha Networth: राघव चड्ढा ने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए.

By: Preeti Rajput | Published: April 24, 2026 9:18:27 PM IST

राघव चड्ढा ने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया
राघव चड्ढा ने 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया


Raghav Chadha Networth:‘आम आदमी पार्टी’ के फाउंडर मेंबर और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार, 24 अप्रैल को पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव के साथ आप के 2 अन्य सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी नजर आए. तीनों नेताओं ने मिलकर भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी है. हाल ही में राघव को आप ने  डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था. जिसके बाद पार्टी में काफी कलह देखने को मिल रहा था. पार्टी के अन्य नेता राघव पर तमाम तरह के आरोप लग रहे थे. 

आम आदमी पार्टी पर लगाए आरोप 

राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ‘आप अपने मूल सिद्धांत से पूरी तरह भटक गई है. उन्होंने कहा कि जिस आप को मैंने 15 सालों तक खून से सींचा, लेकिन अब वह अपने मार्ग से भटक गई है. अब यह देशहित के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के निजी फायदों के लिए काम कर रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि ‘पार्टी को दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों में विस्तार देने के लिए सभी नेताओं ने मिलकर काफी मेहनत की थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं. मैं अब आप से दूर जा रहा हूं और जनता के पास आ रहा हूं.’

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राघव चड्ढा की नेटवर्थ

इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच लोग उनकी संपत्ति में भी बढ़ गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, राघव चड्ढा की कुल नेटवर्थ करीब 50 लाख रुपये है. उनके पास 36 लाख रुपये का एक घर है. उसके अलावा 36 लाख रुपये का एक घर है. करीब 4.94 लाख रुपये का सोना भी है, इसके साथ ही 6 लाख रुपये के बॉन्ड और शेयर हैं.

पत्नी परिणीति की नेटवर्थ 

राघव चड्ढा की पत्नी परिणीति चोपड़ाकी कुल नेटवर्थ करीब 74 करोड़ रुपये के करीब है. उनका मुंबई के बांद्रा इलाके में एक घर है, जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है. उनके पास कई लग्जरी कार मौजूद हैं. जिसमें 1.30 करोड़ रुपये की रेंज रोवर वोग, 43.19 लाख रुपये की ऑडी क्यू4 और 69.27 लाख रुपये की ऑडी क्यू7 शामिल है. दोनों की कुल नेटवर्थ करीब  74.5 करोड़ रुपये बैठती है.

Tags: AAParvind kejriwalAshok MittalBJPraghav chadhasandeep pathak
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