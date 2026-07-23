Home > देश > मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा

मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा

RAF Officer Sonia Sehrawat: दिल्ली के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के बीच आरएएफ अधिकारी सोनिया सहरावत की एक इंस्टाग्राम स्टोरी खूब चर्चा का विषय बन रही है.

By: Sohail Rahman | Published: July 23, 2026 6:21:22 PM IST

आरएएफ अधिकारी सोनिया सहरावत के इंस्टाग्राम स्टोरी से मचा बवाल
आरएएफ अधिकारी सोनिया सहरावत के इंस्टाग्राम स्टोरी से मचा बवाल


Sonia Sehrawat Instagram Story: दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और दिल्ली पुलिस व RAF जवान के बीच कई बार झड़प भी हुई है. इन सबके बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अधिकारी सोनिया सहरावत चर्चा का विषय बन गई हैं. पार्लियामेंट मार्च के एक दिन बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी.

जिसका स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा हुआ था कि जो खुद को ठीक कर नहीं सकते, वो देश को ठीक करना चाहते हैं. उन्होंने इस कोटेशन के साथ मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर लगाई थी.

You Might Be Interested In

सीजेपी ने क्या कहा?

जिसके सामने आने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है. इस पोस्ट के सामने आने के बाद सीजेपी ने इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की है और सहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने और पुलिस की बर्बरता को सही ठहराने का आरोप लगाया है. सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि यह RAF अधिकारी असल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच मानती हैं और उनका मानना ​​है कि इसी वजह से पुलिस की बर्बरता सही थी. लेकिन देखिए हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरते.

यह भी पढ़ें – Connaught Place: शाम होते ही बंद हो जाएगा कनॉट प्लेस, इस समय के बाद नहीं खुलेंगे दुकानें-दफ्तर और रेस्टोरेंट; सख्त निर्देश जारी

महुआ मोइत्रा ने की आलोचना

इस पर टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि RAF असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफाइल हमारे बच्चों (प्रदर्शनकारियों) को कॉकरोच कहती है.

अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

20 जुलाई को जिस दिन पार्लियामेंट चलो का विरोध प्रदर्शन हुआ था, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनिया सहरावत के बारे में सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि RAF के जवानों ने प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं के खिलाफ बल प्रयोग किया था. एक लॉरी पर खड़े होकर दीपके ने अधिकारी से पूछा कि मैडम एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं पर की गई बर्बरता का समर्थन करती हैं? सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली एक महिला प्रदर्शनकारी का ज़िक्र करते हुए दीपके ने कहा था कि उस युवती का दावा है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया. क्या यह सही है?

यह भी पढ़ें – Delhi protest: क्या प्रोटेस्टर के साथ है इंडियन आर्मी? वायरल वीडियो का सच आया सामने; जानें हकीकत

Tags: delhihome-hero-pos-1
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार की 6 सुपरहिट फिल्में

July 23, 2026

पहली गेंद, पहला विकेट… मयंक ने हार्दिक-अर्शदीप सिंह के क्लब...

July 23, 2026

मनी प्लांट नहीं, यह पौधा बदल सकता है आपकी किस्मत!...

July 23, 2026

IAS से लेकर डॉक्टर तक: 10 सबसे टफ एग्जाम्स!

July 23, 2026

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026
मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा
मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा
मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा
मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा