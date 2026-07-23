मरे हुए कॉकरोच…RAF अधिकारी सोनिया सहरावत ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ऐसा क्या लिख दिया? पूरे देश में मच गया हंगामा

Sonia Sehrawat Instagram Story: दिल्ली में नीट पेपर लीक के विरोध में और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है. इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और दिल्ली पुलिस व RAF जवान के बीच कई बार झड़प भी हुई है. इन सबके बीच रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) की अधिकारी सोनिया सहरावत चर्चा का विषय बन गई हैं. पार्लियामेंट मार्च के एक दिन बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी.

जिसका स्क्रीनशॉट काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें लिखा हुआ था कि जो खुद को ठीक कर नहीं सकते, वो देश को ठीक करना चाहते हैं. उन्होंने इस कोटेशन के साथ मरे हुए कॉकरोच की तस्वीर लगाई थी.

सीजेपी ने क्या कहा?

जिसके सामने आने के बाद पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है. इस पोस्ट के सामने आने के बाद सीजेपी ने इस पोस्ट की कड़ी आलोचना की है और सहरावत पर प्रदर्शनकारियों का मजाक उड़ाने और पुलिस की बर्बरता को सही ठहराने का आरोप लगाया है. सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि यह RAF अधिकारी असल में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को कॉकरोच मानती हैं और उनका मानना ​​है कि इसी वजह से पुलिस की बर्बरता सही थी. लेकिन देखिए हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी नहीं मरते.

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महुआ मोइत्रा ने की आलोचना

इस पर टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि RAF असिस्टेंट कमांडेंट सोनिया सहरावत की इंस्टा प्रोफाइल हमारे बच्चों (प्रदर्शनकारियों) को कॉकरोच कहती है.

अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

20 जुलाई को जिस दिन पार्लियामेंट चलो का विरोध प्रदर्शन हुआ था, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोनिया सहरावत के बारे में सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि RAF के जवानों ने प्रदर्शनकारियों खासकर महिलाओं के खिलाफ बल प्रयोग किया था. एक लॉरी पर खड़े होकर दीपके ने अधिकारी से पूछा कि मैडम एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप पुरुषों द्वारा महिलाओं पर की गई बर्बरता का समर्थन करती हैं? सुरक्षाकर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाने वाली एक महिला प्रदर्शनकारी का ज़िक्र करते हुए दीपके ने कहा था कि उस युवती का दावा है कि उसके साथ मारपीट की गई और उसकी छाती पर मारा गया. क्या यह सही है?

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