जिस मुस्लिम लड़के से जुड़ रहा है Radhika Yadav का नाम…उसने तोड़ी चुप्पी, हिंदू लड़की फंसाने के बवाल पर कही ऐसी बात, सुन नहीं पाएगा जल्लाद पिता

Radhika Yadav Murder Case: टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव हत्याकांड में नए-नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल, हाल ही में राधिका यादव ने एक म्यूजिक वीडियो ‘कारवां’ में काम किया था। जिसमें उनके साथ सिंगर इनामुल हक थे। उस गाने का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगर इनामुल हक ने अब इन वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना-देना नहीं है।

इनामुल ने बताया कि वह राधिका से पहली बार दुबई में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग में मिले थे। इसके बाद दोनों ने एक म्यूजिक वीडियो में साथ काम किया। इनामुल ने स्पष्ट किया कि राधिका उनके लिए महज एक को-स्टार थीं और शूटिंग के बाद उनका उनसे कोई संपर्क नहीं था। ‘कारवां’ म्यूजिक वीडियो रिलीज होने के बाद राधिका ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया था। गायक इनामुल हक ने बताया कि जब उन्होंने राधिका से अकाउंट बंद करने का कारण पूछा तो राधिका ने कहा कि वह अपने काम में व्यस्त थीं और उन्होंने कुछ समय के लिए अकाउंट बंद किया था।

इनामुल के मुताबिक, राधिका अपनी मां के साथ म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए आई थीं। उन्होंने सेट पर बताया कि उनके पिता को गाना पसंद आया, जिससे साफ पता चलता है कि राधिका ने यह प्रोजेक्ट अपने पिता की सहमति से किया था। राधिका ने इनामुल से यह भी कहा कि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहती हैं। हालांकि, गाने को अपेक्षित लोकप्रियता नहीं मिली, जिसके बाद इनामुल ने इसे हटाने का सोचा, लेकिन वीडियो अभी तक नहीं हटाया गया है।

कुछ लोग इस मामले को हिंदू-मुस्लिम एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। इनामुल ने इस पर दुख जताया और कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि राधिका सोशल मीडिया पर ज़्यादा सक्रिय नहीं थीं और यूट्यूब पर सिर्फ़ एक वीडियो क्लिप मौजूद है, जिसे बार-बार हाईलाइट किया जा रहा है। इनामुल ने यह भी कहा कि अभी तक किसी जांच अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है, हालाँकि वह जांच में अपनी ओर से पूरा सहयोग करेंगे।

#WATCH | Gurugram Tennis Player murder case | Dubai: A person who was also a part of the music video in which Radhika worked as an actor, Inam-ul-Haq says, “When the song did not get the expected popularity, I thought my song got wasted and I decided to delete it…I anticipated… pic.twitter.com/qApbeO9kvF

