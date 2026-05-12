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Astrologer Radhan Pandit कौन हैं, जिन्होंने एग्जिट पोल 2026 को भी छोड़ा पीछे; जयललिता से था खास कनेक्शन

Astrologer Radhan Pandit: ज्योतिषी राधन पंडित एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने विजय की चुनावी सफलता की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी की थी.

By: JP Yadav | Last Updated: May 12, 2026 3:48:34 PM IST

radhan pandit famous astrologer prediction vijay : कौन हैं राधान पंडित
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Astrologer Radhan Pandit: पश्चिम बंगाल के बाद तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 का परिणाम सर्वाधिक चर्चा में है. यहां पर एक्टर थलापति विजय के राजनीतिक दल TVK ने ना केवल स्थापित पार्टियों AIADMK और DMK को पीछे छोड़ा बल्कि राज्य में सरकार भी बनाई. अब जाकर खुलासा हुआ है कि राधन पंडित वही ज्योतिषी हैं, जिन्होंने एक्टर से नेता बने विजय की 2026 तमिलनाडु चुनाव जीत की भविष्यवाणी की थी. इतना ही नहीं वह जे. जयललिता को भी कई बार सलाह दे चुके थे. इस बीच मंगलवार (12 मई, 2026) को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने ज्योतिषी राधान पंडित को सरकारी पद दिया है। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने एक आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, राधान पंडित वेट्रिवेल को मुख्यमंत्री के ओएस (राजनीतिक) के रूप में नियुक्त किया गया है. यह आदेश प्रभावी भी हो चुका है. 

बहुत कम लोग जानते हैं कि ज्योतिषी राधान पंडित ने ही अभिनेता विजय की पार्टी TVK के 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में ज़बरदस्त प्रदर्शन की सटीक भविष्यवाणी की थी. उनके अंक ज्योतिष और ज्योतिषीय विश्लेषण, जिसमें उन्होंने विजय की कुंडली को “सुनामी” जैसा बताया था. वहीं, चुनाव नतीजों के बाद काफी चर्चा में आए. राधान पंडित एक जाने-माने आध्यात्मिक गुरु हैं और विजय को बधाई देने उनके घर गए. इससे राजनीतिक परिदृश्य में उनकी भूमिका और भी ज़्यादा उभरकर सामने आई.

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राधान ने की थी चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी

इससे पहले 04 मई, 2026 को घोषित तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीतिक तस्वीर ही बदल दी. अभिनेता विजय के नेतृत्व वाली नई पार्टी TVK एक मज़बूत ताकत बनकर उभरी, और उसने पुरानी द्रविड़ पार्टियों DMK और AIADMK को कमज़ोर कर दिया.  

यहां पर बता दें कि राधान पंडित 4 दशकों से भी ज़्यादा अनुभव वाले एक ज्योतिषी और अंक ज्योतिषी हैं. उन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि विजय तमिलनाडु की राजनीति में एक निर्णायक हस्ती बनकर उभरेंगे. उस समय जब कई विश्लेषक विजय के राजनीतिक भविष्य को लेकर असमंजस में थे. राधान पंडित ने यह दावा किया था कि उनकी कुंडली (जन्मपत्री) एक बड़े चुनावी प्रभाव की ओर इशारा कर रही है.

सार्वजनिक कार्यक्रमों और ऑनलाइन वीडियो के ज़रिए उन्होंने विजय की कुंडली को “सुनामी” जैसा बताया था, जिसका मतलब था कि राज्य की राजनीति पर उनका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त और व्यापक होगा. उन्होंने विजय की पार्टी के नाम’तमिलगा वेट्री कज़गम’ को भी विजय के जन्म विवरण से जुड़े शुभ अंक ज्योतिषीय और ज्योतिषीय कारकों से जोड़ा था. 

ये भी पढ़ें:-फिल्म Krishnavataram हिट होते ही प्रेमानंद महाराज की शरण पहुंचे एक्टर सिद्धार्थ, बोले- सपना साकार…

नतीजों के बाद विजय के घर का दौरा

चुनाव नतीजों की घोषणा के बाद, राधन पंडित विजय को बधाई देने चेन्नई स्थित उनके आवास पर गए. वह अपने साथ फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे थे और उन्हें अभिनेता से बातचीत करते हुए देखा गया. इस मुलाकात की तस्वीरें और खबरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुईं.

अपनी भविष्यवाणियों के अलावा राधान पंडित TVK के साथ एक प्रवक्ता के तौर पर भी जुड़ गए हैं. वो अक्सर मीडिया चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं, जहां वे ज्योतिषीय व्याख्याओं को राजनीतिक टिप्पणियों के साथ जोड़कर पेश करते हैं. उन्होंने अक्सर विजय की संभावनाओं की तुलना MK स्टालिन और एडप्पादी K. पलानीस्वामी जैसे नेताओं से करते हुए उन्हें बेहतर बताया है. 

राधन पंडित को तमिलनाडु में एक जाने-माने आध्यात्मिक गुरु के तौर पर देखा जाता है, जिनका राजनीतिक और कारोबारी हलकों में काफी प्रभाव है. वे पूर्व मुख्यमंत्री J. जयललिता से भी जुड़े रहे हैं. यह बात जगज़ाहिर थी कि वे अहम फ़ैसलों पर उनसे सलाह-मशविरा किया करती थीं.

Tags: Tamil Nadu News
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