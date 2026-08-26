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सीएम पुष्कर सिंह धामी टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभायात्रा में हुए शामिल, पूजा अर्चना कर की प्रदेश की खुशहाली की कामना

Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभायात्रा में प्रतिभाग किया. इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया.

By: Sohail Rahman | Published: August 26, 2026 2:08:06 PM IST

उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी


Uttarakhand CM Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सहारनपुर चौक, देहरादून में टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभायात्रा में प्रतिभाग किया. मुख्यमंत्री ने टपकेश्वर महादेव मंदिर के महंत कृष्णा गिरी महाराज, महंत दिगम्बर भरत गिरी महाराज एवं टपकेश्वर सेवा दल के अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता के साथ विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर शोभायात्रा का शुभारंभ किया.

मुख्यमंत्री ने भगवान टपकेश्वर महादेव से प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि, शांति एवं खुशहाली की कामना की. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड की समृद्ध धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं. इस प्रकार के धार्मिक आयोजन समाज में आस्था, एकता और आपसी सद्भाव को सुदृढ़ करने के साथ ही नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति एवं परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं.

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मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री ने शोभायात्रा के आयोजन से जुड़े सभी संत-महात्माओं, आयोजन समिति के सदस्यों एवं श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान टपकेश्वर महादेव की कृपा समस्त प्रदेशवासियों पर बनी रहे और उत्तराखण्ड निरंतर प्रगति एवं समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे. शोभायात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान टपकेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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