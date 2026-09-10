Home > देश > सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे

Uttarakhand News: उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह दामी ने पं.गोविन्द बल्लभ पंत जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक बताया.

By: Sohail Rahman | Published: September 10, 2026 3:48:21 PM IST

पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती की पूर्व संध्या पर किया नमन
पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविन्द बल्लभ पंत की जयंती की पूर्व संध्या पर किया नमन


Pushkar Singh Dhami: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत रत्न पं.गोविन्द बल्लभ पंत का उनकी जयंती पर भावपूर्ण स्मरण किया है. पं.गोविन्द बल्लभ पंत जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने उन्हें महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देशभक्त, समाजसेवी तथा कुशल प्रशासक बताया. उन्होंने कहा कि पंडित पंत प्रखर राजनीतिज्ञ के साथ ही सच्चे देशभक्त भी थे. उनका महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व हमारी युवा पीढ़ी के लिये सदैव प्रेरणादायी रहेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि पं. पंत ने देश को नई दिशा देने के साथ ही कुली बेगारी प्रथा तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए निर्णायक संघर्ष कर समाज में व्याप्त इन बुराइयों को मिटाने में अहम भूमिका निभाई.

You Might Be Interested In

मुख्यमंत्री ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिन्दी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कराने तथा उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री एवं देश के गृहमंत्री रहते आधुनिक भारत के निर्माण में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है. पं. गोविन्द बल्लभ पंत का प्रेरणादायी नेतृत्व देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026

बेहद काम के हो सकते हैं iPhone के ये 5...

September 9, 2026

लाडली बेटी दुआ के साथ दीपिका-रणवीर का फैमिली मोमेंट

September 9, 2026

कौन है बिग बॉस 20 की अरिश्फा खान?

September 8, 2026

कौन हैं हरमन बरार? जिनसे परमिश वर्मा का चल रहा...

September 8, 2026
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर किया नमन, कहा- वो सच्चे देशभक्त थे