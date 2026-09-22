Home > देश > CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!

CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!

हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिवस समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह पहुंचे. सीएम धामी ने सतपाल महाराज को कर्मयोगी बताते हुए कुंभ को दिव्य बनाने और देवभूमि की संस्कृति-कानून व्यवस्था की रक्षा का संकल्प दोहराया.

By: Kajal Jain | Published: September 22, 2026 1:37:27 PM IST

CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!


मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रतिभाग किया. इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) भी उपस्थित थे. इस अवसर पर उन्होंने सतपाल महाराज को जन्मदिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरंतर सक्रिय जीवन की कामना की.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सतपाल महाराज ने अपने जीवन के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना, समाजसेवा, परोपकार और लोककल्याण का संदेश समाज तक पहुंचाया है. उनके जन्मदिवस पर बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति उनके प्रति जनमानस के प्रेम, श्रद्धा और सम्मान को प्रदर्शित करती है. उन्होंने कहा कि सतपाल महाराज की सरलता, सहजता, समर्पण और दूरदर्शिता ने उन्हें समाज में विशिष्ट पहचान दिलाई है.

You Might Be Interested In

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें सतपाल महाराज के साथ मंत्रिमंडल में कार्य करने का अवसर मिला है. इस दौरान उन्होंने उनके अनुभव, सहज व्यवहार और कार्य के प्रति समर्पण को करीब से देखा है. उन्होंने महाराज को आध्यात्मिक व्यक्तित्व के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के प्रति निरंतर समर्पित कर्मयोगी बताया.

उत्तराखंड परियोजनाओं के विकास-विस्तार के लिए निरंतर प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि बाबा केदारनाथ और बदरीनाथ धाम के पुनर्निर्माण, चारधाम यात्रा को सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने, केदारखंड और मानसखंड परियोजनाओं तथा संस्कृति एवं परंपराओं को नई पीढ़ी से जोड़ने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास उत्तराखंड की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को देश-दुनिया तक पहुंचाना है. इसके परिणामस्वरूप उत्तराखंड धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी देश-विदेश के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन रहा है. राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन और साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को प्राप्त सम्मान इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों की उपलब्धियों को दर्शाते हैं.

हरिद्वार कुंभ आध्यत्मिक शक्ति और सामाजिक समरसता का प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाला कुंभ केवल आस्था का महासंगम नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति, सनातन परंपरा और सामाजिक समरसता का विराट उत्सव भी होगा. राज्य सरकार आगामी कुंभ को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ तैयारियों में जुटी है. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि देश-दुनिया से हरिद्वार आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु यहां से आध्यात्मिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और सुखद अनुभव लेकर लौटे. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि साधु-संतों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हरिद्वार का कुंभ देश-दुनिया के लिए आकर्षण और प्रेरणा का केंद्र बनेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और गौरव की रक्षा के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण निर्णय इसी दिशा में उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा कानून का पालन सभी के लिए समान रूप से आवश्यक है.

आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने देवभूमि की संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रभावी कदम उठाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि उत्तराखंड की विशिष्ट सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक पहचान को अक्षुण्ण रखते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए. उन्होंने कहा कि सनातन परंपराओं और धार्मिक आस्था को बदनाम करने के प्रयासों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की रक्षा के लिए आगे भी पूरी मजबूती से कार्य करती रहेगी. उन्होंने कहा कि जनसहयोग, संत समाज के मार्गदर्शन और सभी के सामूहिक प्रयासों से उत्तराखंड को विश्व की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ा जाएगा.

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, अन्य जनप्रतिनिधि सहित संतगण एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे.

Tags: uttrakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कौन हैं सिनी शेट्टी, जो द रॉयल्स सीजन 2 में...

September 22, 2026

मां अमृता के संग कहां घूम रही हैं सारा अली...

September 21, 2026

ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्में-सीरीज हो रहीं रिलीज?

September 21, 2026

गुलशन ग्रोवर के 5 सबसे दमदार किरदार

September 21, 2026

एक्ट्रेसेस, जो हैं 2 बेटियों की मां

September 21, 2026

शिवलिंग पर कब-कब नहीं चढ़ाना चाहिए जल!

September 20, 2026
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!
CM धामी ने सतपाल महाराज को दी जन्मदिवस की शुभकामनाएं, कुंभ की तैयारी से लेकर देवभूमि की सांस्कृतिक रक्षा के लिए दिया आश्वासन!