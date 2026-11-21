उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकास और जनहित से जुड़े कार्यों के लिए 155.96 करोड़ रुपये की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है. इनमें अवस्थापना विकास, सड़क एवं पुल निर्माण, पार्किंग और पेयजल व्यवस्था से जुड़े कार्य शामिल हैं. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है.

अल्मोड़ा और चंपावत में पार्किंग निर्माण को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए 591.16 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं. वहीं, चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टी लेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है.

पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में सड़क-पुल निर्माण के लिए बजट

पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग के डीबीएम-बीसी से अपग्रेडेशन कार्य के लिए 199.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं. वहीं, उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एसएच-15) के 12वें किलोमीटर पर दो लेन के सेतु को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 409.23 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा पिथौरागढ़ के डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) के चेनज 154.990 पर मोटर पुल को क्लास-बी से क्लास-ए में उच्चीकृत करने के लिए 501.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इसी मार्ग के चेनज 134.950 पर मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 159.73 लाख रुपये और चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान के मोटर पुल के उच्चीकरण के लिए 463.21 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.

वहीं, गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के डंगोली-सैलानी-ददिमखेत-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) के 127वें किलोमीटर पर पहले से बने क्लास-बी पुल के स्थान पर 53 मीटर लंबा क्लास-ए लोडिंग दो लेन पुल बनाने के लिए 725.45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं.

टिहरी और पौड़ी में सड़कों के निर्माण और सुधार को मंजूरी

टिहरी गढ़वाल जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण और हिल साइड कटिंग के लिए 176.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इसके साथ ही पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग के 5 किलोमीटर हिस्से के पुनर्निर्माण और सुधारीकरण के लिए 376.90 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है.

ऊधमसिंह नगर में दो सड़कों के पुनर्निर्माण को मंजूरी

राज्य योजना के तहत ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में ग्राम गोविंदनगर के पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

इसी तरह ग्राम टैगोर नगर में जेल कैंप मुख्य मार्ग से हरेंद्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर की पुलिया तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है.

देहरादून और हरिद्वार में वाटर मीटर लगाने के लिए बजट

मुख्यमंत्री ने देहरादून की रायपुर शाखा और देहरादून परिक्षेत्र के साथ हरिद्वार शाखा और हरिद्वार परिक्षेत्र के अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर (क्लास-बी) लगाने की मंजूरी दी है. इसके लिए देहरादून में 349.59 लाख रुपये और हरिद्वार में 464.77 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.

चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये की मंजूरी

मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक एवं आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने और राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों एवं उपक्रमों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, जो छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं. इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाएगा.

इसी तरह पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.

इसके अलावा 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमोदन प्रदान किया है.

नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन का बदलेगा नाम

मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. अब इस भवन का नाम ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ होगा.

हरिद्वार के पूर्व नगर आयुक्त के निलंबन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने ग्राम सराय स्थित भूमि खरीद से जुड़ी संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है.