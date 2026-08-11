Surya Grahan 2026: साल का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण कल, इन देशों में ‘दिन में हो जाएगी रात’, क्या भारत आएगा नजर?

Surya Grahan 2026: आसमान में एक बार फिर ऐसा नजारा बनने वाला है, जिसे देखने के लिए दनिया के कई हिस्सों में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जी हां, 12 अगस्त दिन बुधवार को पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, जब चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य को पूरी तरह ढक लेगा. ऐसा होने से दिन के उजाले में अंधेरा-सा छा जाएगा. हालांकि, भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस बार थोड़ी निराशा है, क्योंकि यह खगोलीय घटना भारत से दिखाई नहीं देगी. अब सवाल है कि, क्या अंतिम सूर्य भारत दिखेगा या नहीं? किन-किन देशों में दिखेगा यह सूर्य ग्रहण? आइए जानते हैं इस बारे में-

कब और कितने बजे लगेगा साल का अंतिम सूर्य ग्रहण?

साल 2026 के इस आखिरी सूर्य ग्रहण की तारीख को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है. कोई 11 अगस्त, कोई 12 अगस्त तो कोई 13 अगस्त को सूर्य ग्रहण बता रहा है. मगर हिंदू पंचांग के अनुसार, यह सूर्य ग्रहण 12 अगस्त की रात लगने वाला है. भारतीय समयानुसार, 12 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण रात 9 बजकर 4 मिनट से आरंभ होगा. ग्रहण का समापन 13 अगस्त को देर रात 1 बजकर 27 मिनट पर होगा. इस बीच ग्रहण का पीक टाइम रात 11 बजकर 16 मिनट पर आएगा. ग्रहण काल की कुल अवधि 4 घंटे 23 मिनट की रहने वाली है.

क्या भारत में दिखेगा साल का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण?

खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों को किसी भी ग्रहण का बेसब्री से इंतजार रहता है. मगर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, साल का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण भारत से नहीं दिखाई देगा. इसका मतलब साफ है कि भारत में उस समय रात होगी और सूर्य क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए यहां से सूर्य ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं होगा.

किन देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण?

NASA के अनुसार, पूर्ण सूर्य ग्रहण की मुख्य पट्टी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर और स्पेन से होकर गुजरेगी. पुर्तगाल के एक छोटे से हिस्से में भी पूर्ण ग्रहण देखा जा सकेगा. इन इलाकों में चंद्रमा कुछ समय के लिए सूर्य की चमकदार डिस्क को पूरी तरह ढक देगा. उस दौरान आसमान में सूर्य के चारों ओर उसकी बाहरी वायुमंडलीय परत दिखाई दे सकती है.

भारत में क्यों नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सूर्य ग्रहण तभी दिखाई देता है जब किसी स्थान से देखने पर चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को ढकता हुआ नजर आए. मगर 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण की छाया का रास्ता भारत से काफी दूर रहेगा. इसलिए भारत में इस खगोलीय घटना का प्रत्यक्ष दृश्य नहीं मिलेगा. इसलिए यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा.