Puri Jagannath Temple: जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा में हुई बड़ी चुक, शख्स ने की मंदिर पर चढ़ने की कोशिश…हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

Puri Jagannath Temple: पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंदिर की सुरक्षा शनिवार को एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई जब झारखंड के रांची का एक व्यक्ति 12वीं सदी के इस मंदिर पर चढ़ने की कोशिश करते पकड़ा गया। पंचम महोत नाम के इस व्यक्ति को मंदिर पुलिस ने आगे चढ़ने से पहले ही रोक लिया।

मंदिर पुलिस ने प्रयास विफल किया

अधिकारियों ने पुष्टि की है कि श्री जगन्नाथ मंदिर पुलिस (जेटीपी) के कर्मियों द्वारा रोके जाने से पहले पंचम महोत मंदिर के दक्षिणी हिस्से में लगभग 5 से 7 फीट ऊपर चढ़ने में कामयाब रहे थे। उन्हें तुरंत नीचे उतारा गया और सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया।

मानसिक स्वास्थ्य पर प्रारंभिक निष्कर्ष

पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस आगे की कार्रवाई करने से पहले उसकी स्थिति का आकलन कर रहे हैं।

इस तरह की घटनाओं से सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ीं

बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस पवित्र मंदिर में ऐसी घटना हुई है। कुछ दिन पहले ही, ओडिशा के गंजम ज़िले का एक और व्यक्ति मंदिर पर चढ़ने में कामयाब हो गया था, जिससे व्यापक सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गई थीं।

13 अगस्त को एक अलग घटना में, पुरी के हेरिटेज कॉरिडोर के पास बूढ़ी माँ ठकुरानी मंदिर की दीवारों पर धमकी भरे संदेश लिखे पाए गए, जिससे क्षेत्र के पवित्र स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं और बढ़ गईं।

लगातार हो रही इन घटनाओं ने एक बार फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

