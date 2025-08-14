Puri: होटल में अचानक फैली बदबू, कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मिला खौफनाक दृश्य – पुरी घूमने आए युवक और युवती की मिली लाश

Puri से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है पुरी के चक्र तीर्थ रोड स्थित एक होटल में रविवार को दो पर्यटकों की मौत की खबर मिली है। आपको बता दें कि होटल के कमरे में एक पुरुष और एक महिला पर्यटक फंदे से लटके हुए पाए गए। इसके बाद होटल वाले ने पुरी मरीन पुलिस को घटना की जानकारी दी वहीँ घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस ने सुसाइड की पुष्टि नहीं की है और प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मामले की विस्तार से जांच के बाद ही कोई अंतिम जानकारी साझा की जाएगी। इससे पहले हम आपको अभी तक की घटना की जानकारी देते हैं.

तेज दुर्गंध के बाद बुलाई गयी पुलिस

दरअसल होटल के कर्मचारियों ने बताया कि कमरे से अचानक तेज दुर्गंध आने लगी। इसके बाद होटल प्रबंधन ने मरीन पुलिस को सूचित किया। वहीँ दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से पुलिस को दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश करना पड़ा। इसके बाद पुलिस जब अंदर पहुंची तो दोनों पर्यटकों के शव फंदे से लटके हुए मिले।

सीसीटीवी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच जारी

आपको बता दें कि पर्यटक पश्चिम बंगाल के बताये जा रहे हैं. इसके बाद पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी है। वहीँ पीड़ितों के परिवार वालों से संपर्क किया जा रहा है। शवों का पोस्टमार्टम भी जल्द कराया जाएगा। इसके साथ ही होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच भी जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि दोनों के कमरे में प्रवेश के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हुई।

होटल प्रबंधक का बयान

वहीँ होटल प्रबंधक ने बताया कि दोनों पर्यटक 9 अगस्त, 2025 को होटल में चेक-इन हुए थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब कमरे से असामान्य दुर्गंध आने लगी, तब होटल कर्मचारियों को शक हुआ और पुलिस को सूचित किया गया।