हार्ट अटैक या हत्या? संदिग्ध हालात में मिली मशहूर पंजाबी सिंगर की लाश, घर से आ रही थी भयानक बदबू; खून के धब्बों ने बढ़ाई सनसनी!

Punjabi Singer Baljeet Singh Death Reason: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद डरावनी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है. सुधर पट्टी ढालीवाल इलाके में रहने वाले 35 साल के जाने-माने पंजाबी सिंगर और लिरिसिस्ट बलजीत सिंह (Baljeet Singh) अपने घर में मृत पाए गए. उनकी लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि घर से भयानक बदबू आने लगी थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. जब पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली, तो नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई—बलजीत की सड़ी-गली लाश बेड पर पड़ी थी और आसपास खून के निशान भी बिखरे हुए थे. अकेले रहने वाले बलजीत से पिछले कई दिनों से किसी का संपर्क नहीं हुआ था, जिससे अंदेशा जताया जा रहा है कि उनकी मौत करीब 4 से 5 दिन पहले ही हो चुकी थी. हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया गया है, लेकिन घर में मिले खून के धब्बों और लाश की भयानक हालत ने पुलिस और परिवार के मन में कई खौफनाक सवाल खड़े कर दिए हैं.

अकेलेपन की खामोशी और 4 दिन बाद खुला सनसनीखेज राज

द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, सिंगर बलजीत सिंह पिछले काफी समय से लुधियाना के अपने घर में अकेले ही रह रहे थे. म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी आवाज और गानों से पहचान बनाने वाले इस कलाकार की जिंदगी के आखिरी दिन इतने खामोश बीते कि किसी को भनक तक नहीं लगी. जब घर के अंदर से भयंकर बदबू आनी शुरू हुई, तब जाकर पड़ोसियों का माथा ठनका और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया. सुधर थाने की पुलिस जब मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा खोला, तो अंदर का मंजर काफी हैरान करने वाला था. बॉडी इतनी ज्यादा डीकंपोज हो चुकी थी जिससे साफ पता चलता था कि मौत को कई दिन बीत चुके हैं.

मौत हार्ट अटैक से या कोई गहरी साजिश?

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भले ही डॉक्टर ने हार्ट अटैक से मौत की बात कही हो, लेकिन पुलिस इस मामले को इतनी आसानी से बंद करने के मूड में नहीं है. घर के अंदर अलग-अलग जगहों पर खून के धब्बे मिलने से मामला पूरी तरह संदिग्ध बन गया है. यही वजह है कि पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है ताकि यह साफ हो सके कि मामला सिर्फ नेचुरल डेथ का है या इसके पीछे कोई फाउल प्ले यानी साजिश छिपी है. फॉरेंसिक टीम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और डॉग स्क्वायड की टीमें मौके पर साक्ष्य जुटाने में जुटी हैं. इसके अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि पिछले कुछ दिनों में बलजीत के घर कौन-कौन आया था.

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में छाया मातम और सुरक्षा पर उठे सवाल

युवा पंजाबी सिंगर की इस तरह अचानक और रहस्यमयी मौत से पूरे म्यूजिक जगत में गहरा सन्नाटा और शोक छा गया है. फैंस और कलाकार इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि जिस शख्स की आवाज कुछ दिनों पहले तक दिलों पर राज करती थी, उसका अंत इस तरह वीराने में होगा. इस घटना ने एक बार फिर नॉर्थ इंडिया के कलाकारों की सुरक्षा, उनके अकेलेपन और लोकल म्यूजिक वर्ल्ड के हालातों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाल ही में हरियाणा के एक अन्य सिंगर की हत्या का मामला भी चर्चा में रहा था, जिसके बाद से कलाकारों के बीच डर का माहौल है. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और पोस्टमार्टम के फाइनल विसरा रिपोर्ट्स व फॉरेंसिक खुलासों के बाद ही बलजीत सिंह की मौत का असली सच सामने आ पाएगा.

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