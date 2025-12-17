Home > देश > Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे

Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे

Punjab Local Body Election Results: पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं. आइए जानते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है. पंजाब चुनाव में आप, बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल में कांटे की टक्कर चल रही है.

By: Sohail Rahman | Last Updated: December 17, 2025 4:31:27 PM IST

Punjab Local body election results 2025
Punjab Local body election results 2025


Punjab Local Body Election Results 2025: पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनावों के नतीजों के आने शुरू हो गए हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक अकाली दल आगे चल रही है और कांग्रेस और आप के बीच कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है. जानकारी सामने आ रही है कि इस बार राज्य में ब्लॉक समिति की 2,682 सीटों और जिला परिषद की 342 सीटों के लिए मतदान कराया गया था. ब्लॉक समिति के लिए 8,314 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे, जबकि जिला परिषद की सीटों पर 1,265 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई. इस तरह दोनों स्तरों पर कुल 9,579 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा. इनमें से 196 प्रत्याशी ऐसे रहे, जिन्हें निर्विरोध चुना गया और उन्हें मतदान प्रक्रिया से गुजरना नहीं पड़ा.

You Might Be Interested In

बैलेट पेपर से हुई थी वोटिंग (Voting was done using ballot papers)

क्योंकि वोटिंग बैलेट पेपर से हुई थी, इसलिए राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा है कि गिनती में आम तौर पर ज्यादा समय लग सकता है. फाइनल नतीजे दोपहर या रात तक आने की संभावना है. जैसे ही गिनती शुरू हुई, विपक्षी पार्टियों ने शिकायतें कीं, उनका दावा था कि उनके कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों को काउंटिंग सेंटर तक पहुंचने से रोका जा रहा था. पटियाला में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने AAP नेताओं पर नाभा रोड पर एक सेंटर में अपने कार्यकर्ताओं को जाने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें :-

Video: ‘BJP कोई तीर नहीं मार रही…’, India News Manch से संदीप पाठक ने बताया आखिर क्यों चुनाव जीत रहे हैं मोदी-शाह?

कब होगा आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव? (When will the Punjab assembly elections be held?)

लगभग 14 महीने बाद पंजाब विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल में हुए. इन चुनावों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि पार्टियां अपने-अपने चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ रही हैं और अगले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए उत्सुक हैं. 

सतौज से धर्मगढ़ ब्लॉक समिति सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई है. इस सीट पर आप के हरविंदरपाल ऋषि ने जीत का परचम लहराया है. सतौज सीट मुख्यमंत्री भगवंत मान के पैतृक गांव की सीट है.

अटारी विधानसभा क्षेत्र के बसरके गिलियां ब्लॉक समिति सीट से अकाली दल के उम्मीदवार नवप्रीत सिंह की जीत हुई है. उन्होंने 1700 वोटों के बड़े अंतर से इस सीट पर जीत दर्ज की है.

लुधियाना जिले की लाडोवाल ब्लॉक समिति में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है. कांटे की टक्कर में इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार की जीत हुई है.

शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजीत सिंह 90 वोटों के मामूली अंतर से चुनाव जीत गए हैं.

यह भी पढ़ें :- 

Video: जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ देंगे नरेंद्र मोदी, इंडिया न्यूज के मंच पर रामदास आठवले का बड़ा बयान

Tags: AAPAkali DalBJPcongressPunjab election newspunjab local body election results 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे
Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे
Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे
Punjab Zila Parishad, Block Samiti Results: पंजाब निकाय चुनाव में किस पार्टी को मिली बढ़त? अकाली दल ने कांग्रेस और आप को धकेला पीछे