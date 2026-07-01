Punjab: महिलाओं को 3 महीने की सम्मान राशि एक साथ, सीएम भगवंत मान ने लॉन्च की मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना

Punjab Mawan Dhiyan Satkar Yojana: पंजाब की लाखों महिलाओं का इंतजार खत्म हुआ. बुधवार को भगवंत सिंह मान सरकार ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गारंटी पूरी करते हुए महिलाओं के बैंक खाते में 1000 रुपए की सम्मान राशि डाल दी. धुरी में मुख्यमंत्री ने एक वेब लिंक लॉन्च कर मुख्यमंत्री मांवा-धीयां सत्कार योजना का शुभारम्भ किया. सरकार ने एक साथ तीन महीने की किश्त जारी की है.

सामान्य वर्ग की महिलाओं को 3000 और दलित महिलाओं के खाते में 4500 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. 2022 में आम आदमी पार्टी ने पांच गारंटी दी थी. आज आखिरी चुनावी वादा भी पूरा हो गया. उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने योजना के शुभारम्भ पर पंजाब की महिलाओं को बधाई दी है.

अरविंद केजरीवाल ने दी पंजाब की महिलाओं को बधाई

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है. पंजाब की माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है. अब तक सबने पंजाब को लूटा. भगवंत मान पंजाब के पहले मुख्यमंत्री है, जिन्होंने पंजाब को नहीं लूटा और सारा सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचाया. पंजाब को लूटने वाले आज माताओं और बहनों को गालियां दे रहे हैं, भगवंत मान को गालियां दे रहे हैं. लेकिन वो समझ लें कि अब पंजाब बदल चुका है. अब पंजाब तेज़ी से विकास की राह पर चल रहा है.

आज पंजाब के लिए बहुत बड़ा दिन है। पंजाब की माताओं और बहनों के लिए बहुत बड़ा दिन है। अब तक सबने पंजाब को लूटा। भगवंत मान पहला CM है जिसने पंजाब को नहीं लूटा। सारा सरकारी पैसा लोगों तक पहुंचाया। पंजाब को लूटने वाले आज माताओं और बहनों को गालियाँ दे रहे हैं, भगवंत मान को गालियां… — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 1, 2026

सीएम भगवंत मान ने स्कीम का किया शुभारम्भ

धुरी में स्कीम का शुभारम्भ कर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज से बैंक का प्रोसेस शुरू हो गया है और किसी भी वक्त फोन पर मैसेज की आवाज आ सकती है. आज से सम्मान राशि आनी शुरू हो जाएगी. लोगों को बच्चों की फीस भरनी है, पढ़ाई या किसी और काम पर खर्च करना है या कोई उधार चुकाना है.

मेरे पास कई दिनों से बहुत सी वीडियो आ रही हैं जिनमें महिलाएं कह रही थीं कि उन्होंने दो तारीख का वादा करके उधार लिया है कि दो जुलाई को पैसे आएंगे. उन्होंने कहा कि इस योजना में जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपए और दलित माताओं को 1500 रुपए मिलेंगे. यह बहुत बड़ी योजना है और इसे तब शुरू किया गया है जब यह पक्का हो गया कि इसे किसी भी हाल में बंद नहीं करना है. इस योजना के तहत हमेशा पैसे आएंगे और यह स्कीम वापस नहीं ली जाएगी.

विरोधियों पर सीएम ने बोला हमला

इस दौरान भगवंत सिंह मान ने विरोधियों पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टी वाले कहते हैं कि 1000 या 1500 रुपए से महिलाओं का क्या होगा. विरोधियों ने कभी गरीबी नहीं देखी है. इसलिए शायद उनके लिए यह कुछ न हो, लेकिन मैंने गरीबी देखी है, जहां लोग पांच रुपए की चाय पत्ती तक का हिसाब रखते हैं. उन्होंने कहा कि रीति-रिवाजों, बेटी के बच्चों को शगुन देने के लिए माताओं को अब अपने पति या बेटों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा.

अब महिलाओं के पास अपने पैसे होंगे और उनका सम्मान बना रहेगा. इसीलिए इस योजना का नाम मावां-धीयां सत्कार योजना रखा गया है. पहले शादियों में लड़की वालों के गांव से आए बारातियों को शगुन देकर उनका सम्मान किया जाता था, जिससे लड़की को गर्व महसूस होता था कि उसके मायके से लोग आए हैं. मैरिज पैलेस कल्चर ने यह रिवाज खत्म कर दिया है.

महिलाओं के फोन पर पैसे आने के मैसेज पर जताई खुशी

भगवंत सिंह मान ने महिलाओं से कहा कि वे मुझे अपना बेटा या भतीजा समझ लें, मैं उनका विश्वास नहीं तोडूंगा. यह विश्वास ट्रांसफर हो रहा है, आज से आपके फोन पर विश्वास के मैसेज आने शुरू होंगे. भाषण के बीच ही महिलाओं के फोन पर पैसे आने के मैसेज आने पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि पहला मैसेज आ गया है और अब मोबाइल बोल रहे हैं तथा पैसे आ रहे हैं. कई रैलियों में पुरुष भी बहुत खुश होकर तालियां बजाते थे क्योंकि महिलाओं को पैसे मिलने से उनका भी आर्थिक बोझ हल्का होगा.

पंजाब की सभी माताओं-बहनों का सत्कार – सीएम मान

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह पंजाब की सभी माताओं-बहनों का सत्कार है. अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी इसी सोच के साथ बनी थी कि आम जनता का पैसा किसी न किसी रूप में वापस आम जनता को ही मिलेगा. चाहे आम आदमी क्लीनिक और अस्पताल बनाकर, सड़कें बनाकर, नौकरियां देकर, बिजली फ्री करके या नहरों का पानी देकर, किसी भी तरीके से पैसा आम लोगों तक पहुंचना चाहिए.