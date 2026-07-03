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Punjab Weather Update: पंजाब में मॉनसून मेहरबान, बारिश की एंट्री से 4.8°C लुढ़का पारा; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ में मॉनसून एक्टिव हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ ने आज पंजाब और चंड़ीगढ में बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

By: Preeti Rajput | Published: July 3, 2026 12:37:20 PM IST

पंजाब में मॉनसून मेहरबान, बारिश की एंट्री से 4.8°C लुढका पारा; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
पंजाब में मॉनसून मेहरबान, बारिश की एंट्री से 4.8°C लुढका पारा; मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट


Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ में मॉनसून एक्टिव हो गया है. मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ ने भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. पिछले 24 घंटों के दौरान, पंजाब के कई जिलों में बारिश रिकॉर्ड की गई. लगातार बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और बारिश के बाद पंजाब में तापमान में गिरावट आई है.

मौसम विज्ञान ने जारी किया येलो अलर्ट 

5 जुलाई से 8 जुलाई तक पंजाब और चंडीगढ के कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज वॉर्निंग जारी की गई है. इस दौरान कई जगहों पर भारी बारिश, बिजली कडकने और तेज तूफान आने की संभावना है.

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7 दिन देरी से पहुंचा मानसून 

मौसम विज्ञान केंद्र, चंडीगढ के अनुसार, अगले पांच दिनों तक पंजाब और चंडीगढ में बारिश जारी रहेगी. मॉनसून 1 जुलाई को पंजाब और चंडीगढ दोनों जगह पहुंच गया था. पिछले साल की तुलना में यह पंजाब में नौ दिन और चंडीगढ में सात दिन देरी से पहुंचा.

तापमान में दर्ज की गिरावट

मॉनसून की बारिश के बाद पंजाब में तापमान में गिरावट आई है. मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य का औसत ज्यादा से ज्यादा तापमान नॉर्मल से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है.

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बिजली की मांग में हुई कमी 

पंजाब में मानसून आने के बाद बारिश हुई, जिससे बिजली की मांग में कमी आई है. वीरवार को राज्य में अधिकतम बिजली मांग 15,682 मेगावाट रही, जबकि बुधवार को यह 17,112 मेगावाट थी. यानी एक दिन में 1,430 मेगावाट की गिरावट दर्ज की गई. पिछले कई दिनों से गर्मी और धान की सिंचाई के कारण बिजली की मांग 17,000 मेगावाट से ऊपर बनी हुई थी, लेकिन बारिश के बाद इसमें राहत मिली है.

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Tags: chandigarh weatherPunjab Rain AlertPunjab Weather Update
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