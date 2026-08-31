Punjab University Election Result: ABVP की बादशाहत बरकरार, अंकित बिधान ने 513 वोटों से जीता अध्यक्ष पद

Punjab University Election Result: ABVP के अंकित बिधान ने सोमवार 31 अगस्त 2026 को पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट का चुनाव जीत लिया है. उन्होंने अपने सबसे करीबी विरोधी से 500 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की. ​​AAP की स्टूडेंट विंग, एसोसिएशन ऑफ़ स्टूडेंट्स फ़ॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (ASAP) के कैंडिडेट आदिल बरार दूसरे नंबर पर रहे.

अंकित को 3,149 वोट मिले, उन्होंने ASAP के आदिल बरार को 513 वोटों से हराया. NSUI कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहे. पिछले साल, पहली बार किसी ABVP कैंडिडेट ने पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन चुनाव में प्रेसिडेंट पोस्ट जीती थी. इस बार, ABVP ने दूसरी बार जीत हासिल की है.

शाम तक किसे कितने वोट मिले?

57वें डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिस्ट्री में वोटों की गिनती के बाद, ABVP को 2,287 वोट मिले थे. ASAP को 1,767, NSUI के गुरमन को 1,767, और SATH के दशनप्रीत को 1,052 वोट मिले थे. ABVP अब 513 वोटों से जीत गई है.

पंजाब ABVP ने अंकित बिधान की जीत का जश्न मनाया. एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था फैसला आ गया है! पंजाब यूनिवर्सिटी ने एक बार फिर ABVP को चुना है. एक और जनादेश, एक और बड़ी जीत. ध्यान दें कि ABVP ने सेक्टर 11 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में भी इतिहास रचा था.

ABVP ने यह जानकारी दी

ABVP ने कहा पोस्ट ग्रेजुएट गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स में स्टूडेंट्स काउंसिल (SCA) के चुनावों में ऐतिहासिक जनादेश मिला, जिसमें भव्या शर्मा SCA प्रेसिडेंट और कुमारी खुशी SCA वाइस प्रेसिडेंट चुनी गईं. यह निर्णायक जीत देश में और सबसे बढ़कर, स्टूडेंट्स में स्टूडेंट्स के अटूट विश्वास को दिखाती है. स्टूडेंट्स की आवाज़ जीत गई है.

UIET डिपार्टमेंट से ABVP कैंडिडेट तविशा जिंदल ने जीत हासिल की

UIET डिपार्टमेंट से ABVP कैंडिडेट तविशा जिंदल ने PU डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव चुनावों में जीत हासिल की. ​​जीत पर ABVP ने कहा यह स्टूडेंट्स की आवाज़ है, लीडरशिप और बदलाव के लिए जनादेश है. ABVP की जीत स्टूडेंट्स की जीत है.

ABVP और SOPU अलायंस ने PGGC-46 में भी बड़ी जीत हासिल की. संगठन ने कहा PGGC-46, चंडीगढ़ में स्टूडेंट काउंसिल चुनाव में प्रेसिडेंट परमजीत सिंह और जनरल सेक्रेटरी करणप्रीत सिंह को उनकी निर्णायक जीत पर हार्दिक बधाई. आत्मविश्वास मजबूत है. इरादा और भी मजबूत है. जीत अपने आप में सब कुछ बयां करती है.