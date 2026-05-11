कुर्सियां तोड़ीं, लगाए विवादित नारे… पंजाब के तरनतारन में बीजेपी दफ्तर में हमला; 20 लोगों ने मचाया उत्पाद

Tarn Taran BJP Office Attack: पंजाब के तरनतारन में सोमवार दोपहर बीजेपे दफ्तर पर हमला हुआ. इस हमले के बाद से राजनीतिक माहौल गरमा गया है. लगभग 15 से 20 लोगों के एक समूह ने अचानक BJP दफ़्तर में घुसकर जबरदस्त हंगामा किया. आरोप है कि हमलावरों ने न सिर्फ़ दफ़्तर में तोड़फोड़ की, बल्कि नारे भी लगाए. इस घटना से इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया है.

BJP नेताओं के अनुसार, दफ़्तर में घुसते ही हमलावरों ने कुर्सियों और दूसरी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया. इस हंगामे के दौरान, पंजाब एकता ज़िंदाबाद और BJP मुर्दाबाद जैसे नारे लिखे पोस्टर भी इधर-उधर फेंके गए। इस अचानक हुई घटना से दफ़्तर में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अफरा-तफरी और दहशत फैल गई.

एक युवक पकड़ा गया, लेकिन भागने में कामयाब रहा

BJP ज़िला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू ने बताया कि वह एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे थे, तभी 15 से 20 लोग दफ़्तर में घुस आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावर लगातार नारे लगा रहे थे और शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे. घटना के दौरान, BJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया; हालांकि, उसके साथियों ने बीच-बचाव किया, उसे छुड़ा लिया और अपने साथ भगा ले गए.

इसके बाद, हमलावर मौके से फ़रार हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही, शहर की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायज़ा लिया. हमलावरों की पहचान करने के लिए, पुलिस ने दफ़्तर के अंदर और आस-पास लगे CCTV कैमरों की फ़ुटेज की जाँच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त गुस्सा

इस घटना के बाद, BJP कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिला. कार्यकर्ताओं ने साफ़ तौर पर कहा कि राजनीतिक विरोध की आड़ में की गई हिंसा और तोड़फोड़ को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ़्तारी की मांग की है. राजनीतिक जानकारों का मानना ​​है कि ऐसी घटनाओं से मौजूदा चुनावी माहौल में तनाव और बढ़ सकता है. इस बीच, पुलिस प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है.

पुलिस अधिकारियों ने एक बार फिर दोहराया है कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है, और जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, BJP दफ़्तर पर हुआ हमला शहर में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है. पुलिस आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस घटना से जुड़े सभी तथ्य सामने आ सकें.