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‘कॉकरोच’ के चक्कर में कहीं बर्बाद न हो जाएं आप! खाली हो सकता है आपका अकाउंट, पुलिस ने दी चेतावनी

Cockroach Janta Party Scam: कॉकरोच के चक्कर में कहीं बर्बाद न हो जाएं आप, लुधियाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर फैले 'कॉकरोच जनता पार्टी' के खतरनाक साइबर स्कैम को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है.

By: Shivani Singh | Published: May 25, 2026 12:40:47 PM IST

‘कॉकरोच’ के चक्कर में कहीं बर्बाद न हो जाएं आप! खाली हो सकता है आपका अकाउंट, पुलिस ने दी चेतावनी


Cockroach Janta Party: पंजाब के लुधियाना से एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है. यहाँ साइबर जालसाजों ने आम लोगों को निशाना बनाने के लिए एक नया तरीका अपनाया है. सोशल मीडिया पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम का एक नकली डिजिटल संगठन बनाकर, वे लोगों को धोखाधड़ी वाले लिंक भेज रहे हैं. पुलिस के अनुसार, जैसे ही लोग इन लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके मोबाइल फोन और बैंकिंग विवरण खतरे में पड़ जाते हैं, और उनके बैंक खातों से पैसे गायब हो जाते हैं.
इस बढ़ते साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए, पंजाब पुलिस और लुधियाना पुलिस ने एक चेतावनी जारी की है, जिसमें लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है. पुलिस का कहना है कि ये जालसाज विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, और संदेशों, लिंक तथा फर्जी प्रस्तावों के माध्यम से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं.

जांच एजेंसियों के अनुसार, ऐसे किसी लिंक पर क्लिक करने से साइबर अपराधियों को मोबाइल डिवाइस में संग्रहीत संवेदनशील जानकारी तक पहुंच मिल जाती है. इसके बाद, बैंकिंग एप्लिकेशन, OTP और अन्य व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करके, वे पीड़ितों के खातों से पैसे निकाल लेते हैं.

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पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अज्ञात लिंक, संदेश या डिजिटल संगठन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. विशेष रूप से, वे सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया या मैसेजिंग ऐप के माध्यम से प्राप्त लिंक को, उनकी प्रामाणिकता की पहले पुष्टि किए बिना, न खोलें. जागरूकता अभियान के हिस्से के रूप में, लुधियाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक विशेष वीडियो भी जारी किया है. यह वीडियो दिखाता है कि लापरवाही की एक छोटी सी चूक कैसे एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी का कारण बन सकती है. पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या संदेश की सूचना तुरंत साइबर हेल्पलाइन या निकटतम पुलिस थाने में दें.

साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के दिनों में डिजिटल धोखाधड़ी के लिए अपनाए जाने वाले तरीके तेजी से बदल रहे हैं. नकली राजनीतिक संगठनों, सरकारी योजनाओं, नौकरी के प्रस्तावों और बैंक अपडेट की आड़ में लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे परिदृश्य में, जागरूकता और सतर्कता ही बचाव के सबसे प्रभावी तरीके हैं.

ये भी पढ़ें: Who is Santy Sharma: ‘युवाओं को भड़का रहा…’ जानिए कौन हैं सेंटी शर्मा, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बताया ड्रामा

Tags: Cockroach janta party
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