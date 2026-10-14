Punjab: लोगों ने आरोपी की दुकान में लगाई आग, भगवंत मान सरकार ने घर पर चलवाया पीला पंजा; मानसा में परविंदर झोटा हत्याकांड के बाद तनाव

Parvinder Jhota Murder Case: पंजाब के मानसा में एंटी-ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की मंगलवार 13 अक्टूबर 2026 को हुई हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल है. हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य शूटर बताए जा रहे अश्विनी कुमार को बुधवार यानी आज 14 अक्टूबर 2026 की सुबह गिरफ्तार कर लिया.

वहीं , घटना के बाद निहंग सिखों के एक समूह ने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा किया. घर में तोड़फोड़ के साथ सामान बाहर फेंकने और दुकान में आग लगाए जाने की भी जानकारी सामने आई है. इसके बाद भगवंत मान सरकार ने आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की है.

फार्मेसी में हुई थी झोटा की हत्या

रिपोर्ट्स के मुताबिक, परविंदर झोटा मंगलवार को मानसा में एक फार्मेसी में घुसा था. खबर है कि वह दुकान के मालिक से उस आदमी के बारे में पूछ रहा था जिसने उस दिन पहले वहां ड्रग्स खरीदे थे. बहस बढ़ गई और झोटा को गोली मार दी गई. गंभीर रूप से घायल झोटा की मौत हो गई.

झोटा सोशल मीडिया पर ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए भी जाना जाता था. वह अक्सर कथित ड्रग डीलरों से भिड़ते हुए अपने लाइव वीडियो पोस्ट करता था. घटना से पहले, खबर है कि उसका मेडिकल स्टोर के मालिक अश्विनी कुमार से झगड़ा हुआ था. झोटा ने आरोपियों पर सिंथेटिक ड्रग्स बेचने का आरोप लगाया था.

गोलीबारी का एक वीडियो भी सामने आया

घटना के एक वीडियो में एक आदमी झोटा पर पिस्तौल तानता है और फिर गोली चलाता है. खबर है कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले, झोटा ने मानसा में कथित गैर-कानूनी ड्रग्स की बिक्री की जांच के लिए CBI से अपील की थी.

ड्रग विरोधी एक्टिविस्ट से जुड़े केस रिपोर्ट सामने आए हैं. पंजाब में ड्रग्स के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बोलने वाले लोगों के बीच झड़पें और हिंसा देखी गई है. हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में मई 2026 में फगवाड़ा में RTI एक्टिविस्ट और वकील सिमरनजीत सिंह की हत्या को सीधे तौर पर एंटी-ड्रग कैंपेन से जोड़ने के लिए काफ़ी सबूत नहीं मिले. पुलिस ने शुरू में फाइनेंशियल झगड़ों समेत दूसरे पहलुओं की भी जांच की.