Punjab: पीरियड्स पर अब नहीं होगी झिझक! भगवंत मान सरकार ने स्कूलों में शुरू की ऐसी अनोखी क्लास; जानकर करेंगे तारीफ

Punjab Period Friendly Campaign: पंजाब में लड़कियों की शिक्षा, किशोरियों के स्वास्थ्य और लैंगिक रूप से संवेदनशील शिक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाते हुए, सीएम भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य भर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली किशोरियों के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कूल-आधारित मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा पहलों में से एक शुरू की है.

28 मई को, जो कि मासिक धर्म स्वच्छता दिवस भी है पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 23 ज़िलों के सरकारी हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता पाठ्यक्रम के चरणबद्ध, राज्य-व्यापी विस्तार की घोषणा की. इस पाठ्यक्रम का उद्घाटन सत्र कल 29 मई, 2026 को इन सरकारी स्कूलों में आयोजित किया जाना है. इस पहल से 6वीं से 10वीं कक्षा तक के 3,600 से अधिक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली 340,000 से अधिक छात्राओं को सीधे तौर पर लाभ मिलने की उम्मीद है.

मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूकता

भगवंत मान सरकार सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसे सभी के लिए सुलभ बनाने को कितनी उच्च प्राथमिकता देती है यह एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जहां लड़कियों को जागरूकता, आत्मविश्वास, गरिमा और उच्च-गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य जानकारी तक पहुंच के साथ सशक्त बनाया जाता है. मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा को इतने बड़े पैमाने पर कक्षाओं में शामिल करके, पंजाब सरकार ने एक ऐसे विषय को संबोधित करने का प्रयास किया है जो पारंपरिक रूप से चुप्पी, झिझक, मिथकों और सामाजिक कलंक में लिपटा रहा है.

अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मासिक धर्म कभी भी लड़कियों की शिक्षा, आत्मविश्वास, भागीदारी, भलाई या स्कूली जीवन में बाधा न बने. यह कार्यक्रम भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उन टिप्पणियों के अनुरूप है, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता किशोरियों की गरिमा, शिक्षा और समानता से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं.

मान सरकार ने कार्यक्रम को WASH United के सहयोग से शुरू किया

भगवंत मान सरकार ने इस कार्यक्रम को WASH United के सहयोग से शुरू किया है, जो मासिक धर्म स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र को समर्पित एक अंतरराष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन है. इस पहल के तहत, मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन नामक एक संरचित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कक्षा सत्र आयोजित किए जाएंगे. ये सत्र पंजाबी भाषा में तैयार किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र विषय वस्तु को प्रभावी ढंग से समझ सकें.

यह सेशन रूबी की कहानी बताता है एक 10 साल की लड़की जो साथ में दी गई गाइड में सेंट्रल कैरेक्टर है. इसके अलावा, इस करिकुलम में क्लासरूम डिस्कशन और पार्टिसिपेटरी एक्टिविटीज़ शामिल हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स के लिए सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प, मिलकर काम करने वाला और सुरक्षित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह सेशन स्टूडेंट्स को पीरियड्स और उससे जुड़े शारीरिक बदलावों को समझने में मदद करने, हाइजीन और सेल्फ-केयर के तरीकों के बारे में जानकारी देने, कॉन्फिडेंस और सेल्फ-एस्टीम बढ़ाने और स्कूलों में और साथियों के बीच एक सपोर्टिव माहौल बनाने पर फोकस करता है.

पंजाब सरकार ने लगभग 7,200 टीचरों को ट्रेनिंग दी

पूरे राज्य में इस पहल को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, पंजाब सरकार ने पहले ही लगभग 7,200 टीचरों को ट्रेनिंग दी है, जिससे वे बिना किसी रुकावट के अपनी क्लासरूम में ये सेशन कर सकें. यह प्रोग्राम एक स्ट्रक्चर्ड तीन-सेशन वाले इंटरवेंशन मॉडल के तहत चलता है जो कहानी-आधारित लर्निंग को उम्र के हिसाब से पीरियड्स हेल्थ एजुकेशन के साथ जोड़ता है.

इस प्रोग्राम को पूरे राज्य में लॉन्च करने से पहले, भगवंत मान एडमिनिस्ट्रेशन ने टीचरों को ट्रेनिंग देने के लिए काफी तैयारी की थी. शुरुआत में, लगभग 100 स्टेट रिसोर्स पर्सन को मास्टर ट्रेनर के तौर पर ट्रेनिंग दी गई, इसके बाद हज़ारों सरकारी स्कूल टीचरों को तैयार करने के लिए ज़िला लेवल पर कई ट्रेनिंग सेशन किए गए. अधिकारियों ने कहा कि टीचर ट्रेनिंग की यह पहल एक सुरक्षित क्लासरूम माहौल बनाने में मदद करेगी, जहां लड़कियां बिना किसी डर या शर्म के खुलकर सवाल पूछ सकेंगी और सही जानकारी पा सकेंगी.

करिकुलम का इस्तेमाल करके पीरियड्स के बारे में शिक्षा

यह पहल पंजाब के सभी 23 ज़िलों के 100 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में किए गए शुरुआती पायलट प्रोग्राम के अच्छे नतीजों के बाद शुरू की गई थी, जिसमें 45,000 से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल थे. पंजाब सरकार द्वारा शेयर किए गए नतीजों के मुताबिक, पायलट प्रोग्राम में शामिल 97 प्रतिशत टीचरों ने बताया कि वे नए करिकुलम का इस्तेमाल करके पीरियड्स के बारे में शिक्षा देने में सहज महसूस कर रहे हैं, जबकि 94 प्रतिशत ने सुझाव दिया कि इस प्रोग्राम को पूरे पंजाब राज्य में बढ़ाया जाए.

लगभग 88 प्रतिशत टीचरों ने इस करिकुलम को पिछले तरीकों की तुलना में ज़्यादा आसान और असरदार बताया, जबकि 80 प्रतिशत ने क्लासरूम सेशन के दौरान स्टूडेंट की एक्टिव भागीदारी देखी. पायलट प्रोग्राम से जुड़ी टीचर्स ने बताया कि इस करिकुलम के ज़रिए, लड़कियां पीरियड्स के बारे में बिना किसी झिझक के खुलकर बात कर पाईं, और उन्हें इससे जुड़ी सामाजिक गलतफहमियों को दूर करने के लिए बढ़ावा दिया गया.

पीरियड्स क्लास पर क्या है पंजाब के टीचरों की राय?

फरीदकोट की एक टीचर जसप्रीत कौर ने कहा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर यह करिकुलम लड़कियों के लिए सवाल पूछने और अपने अनुभव शेयर करने के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाता है, जिससे पीरियड्स से जुड़ी गलतफहमियां असरदार तरीके से दूर होती हैं. इंटरैक्टिव तरीका जिसे कहानियों, खेलों और विज़ुअल एड्स के जरिए अपनाया जाता है सीखने के प्रोसेस को ज़्यादा नेचुरल और दिलचस्प बनाता है, साथ ही डर और झिझक की भावनाओं को भी कम करता है. यह बेशक, सेल्फ-एस्टीम बढ़ाने और पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने का एक जरूरी जरिया है.

अमृतसर की एक और टीचर, मोनिका सूद ने बताया कि लड़कियों ने सेशन में बड़े जोश के साथ हिस्सा लिया और खुलकर बताया कि उनके घरों और कम्युनिटी में पीरियड्स को कैसे देखा और समझा जाता है. उन्होंने आगे कहा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में जानकारी की कमी टीनएज लड़कियों के लिए कई हेल्थ से जुड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है, जबकि यह गाइडेंस उन्हें कॉन्फिडेंस और इज्ज़त के साथ अपने शरीर को समझने में मदद करती है.

टीचर्स ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इस प्रोग्राम ने क्लासरूम के माहौल में पीरियड्स के बारे में खुली बातचीत करना मुमकिन बनाया है. मोगा की एक टीचर सिल्वी ने देखा कि न सिर्फ़ लड़कियां, बल्कि महिला टीचर भी, जो पहले पीरियड्स पर बात करने में झिझकती थीं अब सेशन के दौरान इस विषय पर खुलकर और कॉन्फिडेंस के साथ बात करने लगी हैं.

स्टूडेंट्स ने भी सेशन के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया

प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स ने भी सेशन के बारे में पॉजिटिव फीडबैक दिया. संगरूर की नौवीं क्लास की स्टूडेंट कोमल प्रीत कौर ने बताया कि इन सेशन से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्हें यह समझने में मदद मिली कि पीरियड्स एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कोई बीमारी नहीं. मोगा की एक और स्टूडेंट डिंपल रानी ने बताया कि उन्हें ये सेशन बहुत दिलचस्प लगे और घर लौटने पर उन्होंने अपनी मां के साथ अपने सीखने के अनुभव शेयर किए. दसवीं क्लास की स्टूडेंट तनीषा ने कहा कि इस करिकुलम ने लड़कियों को सेशन के दौरान खुलकर और बिना किसी झिझक के बोलने में मदद की, क्योंकि इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस की भावना पैदा हुई.

अधिकारियों ने कहा कि इस पहल के जरिए, पंजाब न सिर्फ़ पीरियड्स हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है, बल्कि टीनएज लड़कियों के लिए ज़्यादा सेंसिटिव, प्रोग्रेसिव और मिलकर पढ़ाई का माहौल भी बना रहा है. सरकारी स्कूलों में पीरियड्स से जुड़ी हेल्थ एजुकेशन को इंस्टीट्यूशनल बनाकर, पंजाब सरकार स्टूडेंट्स की हेल्थ और वेल-बीइंग को बेहतर बनाने, एजुकेशन में लड़कियों की हिस्सेदारी को मजबूत करने, और पूरे राज्य में ज़्यादा जागरूक और मज़बूत युवा पीढ़ी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठा रही है.