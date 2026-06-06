Ferozepur News: ट्रक  और पिक अप गाड़ी के बीच टक्कर में 7 लोगों की गई जान, कुल 25 लोग थे सवार

Ferozepur News: पंजाब के फिरोजपुर जिले से एक बड़ी और दर्दनाक खबर आई है. यहां पर पिक-अप गाड़ी और ट्रक की टक्कर में 7 लोगों की जान चली गई. शनिवार (06 जून, 2026) को यहां एक पिक-अप गाड़ी और ट्रक की टक्कर में सात लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए. यह हादसा फ़िरोज़पुर-फ़ाज़िल्का रोड पर जंगावाला मोड़ के पास हुआ. पुलिस के मुताबिक, पिक-अप गाड़ी में करीब 25 लोग सवार थे और वे जलालाबाद से अमृतसर के ब्यास जा रहे थे. इस बीच पिक-अप गाड़ी की टक्कर ट्रक से हो गई. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि पिक-अप गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

गुजरात के मोरबी जिले में सड़क हादसे में 5 की मौत

पुलिस ने शनिवार को बताया कि गुजरात के मोरबी ज़िले में एक हाईवे पर कार के डंपर ट्रक से टकराने से पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. हलवद पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार रात 9:30 बजे मोरबी-हलवद हाईवे पर चराडवा गांव के पास हुआ, जब डंपर ट्रक सड़क पार कर रहा था. कार के बुरी तरह क्षतिग्रस्त ढांचे से घायलों को बाहर निकालने के लिए एक भारी खुदाई मशीन (एक्सकेवेटर) का इस्तेमाल किया गया.

केरल के कोल्लम में हादसे में लड़के की मौत

पुलिस ने बताया कि शनिवार को केरल के कोल्लम ज़िले में एक किशोर लड़के की मौत हो गई। वह अपनी मां के साथ स्कूटर पर जा रहा था, तभी स्कूटर की टक्कर एक टिपर लॉरी से हो गई. मृतक की पहचान अयात के रहने वाले सलमान फ़ारिस (14) के तौर पर हुई है. उन्होंने बताया कि यह हादसा सुबह करीब 7.30 बजे पाल्कुलंगारा के पास हुआ.

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