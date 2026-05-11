Punjab Municipal Corporation Elections 2026: कांग्रेस-BJP-AAP या अकाली; कौन मारेगा बाजी? जानें कब होगी वोटिंग-कब आएंगे नतीजे

Punjab Municipal Corporation Elections 2026: पंजाब में सत्तासीन आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल बादल और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल एक बार फिर आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे. सोमवार (11 मई, 2026) को पंजाब में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है. पंजाब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर डॉ. राज कमल चौधरी (Punjab State Election Commissioner Dr. Raj Kamal Chaudhary) ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता में पंजाब नगर निगम चुनाव 2026 के लिए तारीखों का एलान किया. मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगा और शाम 5 बजे तक चलेगा.

मतदान में खलल ना पड़े, इसलिए 35 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाएगा. रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर ADC, PCS स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है. 2019 वार्डों में 3977 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. हर पोलिंग बूथ की वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे.

आचार संहिता हुई लागू

राजकमल चौधरी के मुताबिक, चुनाव के लिए नॉमिनेशन 13 मई से फाइल किए जाएंगे. जबकि नामांकन फाइल करने की अंतिम तारीख 16 मई होगी. अगले चरण में नामांकन की स्क्रूटनी 18 मई को होगी, जबकि 19 मई को नॉमिनेशन वापस लिए जा सकेंगे. इसके साथ ही सोमवार से ही राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है. ऐसे में सरकार या निगम की ओर से कोई लोकलुभावनी घोषणा नहीं की सकेगी.

चारों दलों के बीच होगी टक्कर

राज कमल चौधरी ने मीडिया को बताया कि पंजाब के 8 नगर निगम, 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतों के लिए 26 मई को मतदान होगा और नतीजे 29 मई को घोषित किए जाएंगे. बताया जा रहा है कि इस बार भाजपा और अकाली दल बादल सत्तासीन आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं. यह एक तरह से अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके नतीजे बताएंगे कि राज्य में किसकी लहर या हवा चल रही है. यह अलग बात है कि नगर निगम और निकाय चुनावों में अलग-अलग मुद्दे होते हैं.

8 नगर निगम और 102 नगर परिषद में होंगे चुनाव

पंजाब के 8 नगर निगम और 102 नगर परिषद में मतदान होना है. राजनीतिक पार्टियों ने अपने ऑब्जर्वर तैनात कर दिए हैं.

किन-किन जिलों में होगी वोटिंग

मोहाली

मोगा

बटाला

बरनाला

कपूरथला

अबोहर

बठिंडा

पठानकोट

यहां पर बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है. ऐसे में चुनाव की नतीजों सरकार की परीक्षा की तरह होंगे. इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और अकाली दल भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेंगे.