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Punjab Teerth Yatra Yojana: पंजाब में तीर्थयात्रा योजना का विस्तार, सीएम मान और अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में 15 बसों को दिखाई हरी झंडी

Punjab Mukhya Mantri Teerth Yatra Yojana: सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों के सफर के लिए एसी स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है और उनके ठहरने के लिए पर्याप्त वॉशरूम सुविधाओं वाले वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था की जाएगी. पूरी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन और उचित देखभाल प्रदान की जाएगी.

By: Hasnain Alam | Published: August 13, 2026 12:56:47 PM IST

होशियारपुर से बुजुर्गों को सालासर बालाजी-श्री खाटू श्याम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन लेकर रवाना हुईं 15 बसें
होशियारपुर से बुजुर्गों को सालासर बालाजी-श्री खाटू श्याम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा-वृंदावन लेकर रवाना हुईं 15 बसें


Punjab Mukhya Mantri Teerth Yatra Yojana: पंजाब में मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना का विस्तार करते हुए बुधवार को बुजुर्गों को सालासर बालाजी-श्री खाटू श्याम, हरिद्वार-ऋषिकेश और मथुरा वृंदावन लेकर 15 बसें रवाना हुईं. इन बसों को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर में हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने बसों में जाकर सुविधाओं का जायजा भी लिया और बुजुर्गों से बात भी की.

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तीर्थयात्रा योजना के तहत भगवंत मान सरकार ने अब तक 4 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों को यात्रा करा चुकी है. योजना के तहत 50 साल से अधिक उम्र के एक परिवार से 2 सदस्य यात्रा कर सकेंगे. सरकार सभी तीर्थ यात्रियों को ले जाने के लिए एसी स्लीपर बस, ठहरने और भोजन की व्यवस्था मुफ्त कर रही है.

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लोगों के लिए यह जिंदगी का बहुत बड़ा मौका- अरविंद केजरीवाल

तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही बसों को हरी झंडी दिखाने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोगों के लिए यह जिंदगी का बहुत बड़ा मौका है कि वे तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं. हम अभी बस के अंदर भी गए थे, बस बहुत शानदार, आरामदायक और एयर-कंडीशंड है. लोगों को कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आने-जाने, रहने और खाने-पीने का सारा खर्चा भगवंत मान सरकार उठाएगी. भक्तों के लिए बहुत अच्छे होटलों का इंतजाम किया गया है. वहां उतरने पर भी अच्छी बसों का इंतजाम है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.

अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आज हरिद्वार-ऋषिकेश, मथुरा-वृंदावन, सालासर-खाटू श्याम के लिए 15 बसें जा रही हैं. हमने बस के अंदर लोगों से बात की, जिनमें से बहुत से लोगों को पहली बार सालासर और खाटू श्याम जाने का मौका मिला है. अगले कुछ महीनों में पंजाब से कुल डेढ़ लाख लोगों को अलग-अलग तीर्थ स्थलों पर ले जाया जाएगा.

उन्होंने सभी को बधाई देते हुए मंगलमय यात्रा के लिए प्रार्थना की और कहा कि तीर्थयात्री वहां से आशीर्वाद लेकर आएं कि पंजाब खुशहाल बने, पंजाब के लोग सुखी रहें और पंजाब में सुख-शांति रहे. उन्होंने सभी के खुश और स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दीं.

सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा?

इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज इस पवित्र दिन के मौके पर होशियारपुर, पठानकोट, मुकेरियां और आसपास के इलाके से जितने भी लोग आए हैं, जो खाटू श्याम, सालासर, वृंदावन, मथुरा, ऋषिकेश या जहां भी दर्शन करने जा रहे हैं, मैं उन सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं. इससे पहले भी दरबार साहिब, राम तीर्थ, अमृतसर साहिब, वाघा बॉर्डर और फतेहगढ़ साहिब जैसे धार्मिक स्थलों के लिए तीर्थ यात्रा की बसें चल रही हैं. अलग-अलग धर्मों के सभी धार्मिक स्थान मानवता और आपसी भाईचारे का संदेश देते हैं.

भगवंत मान ने कहा कि आज होशियारपुर से वृंदावन, सालासर, खाटू श्याम, ऋषिकेश और मथुरा के लिए 15 बसें जा रही हैं. हम तीर्थयात्रियों से मिलकर आए हैं, बस में बैठे भक्त बहुत खुश हैं और अभी से भजन गा रहे हैं. उन्होंने कामना की कि लोगों की यात्रा मंगलमय हो, वे खुशी-खुशी हंसते-गाते जाएं और पंजाब की बेहतरी व तरक्की की अरदास करके वापस आएं. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे दर्शन करने जाएं और पंजाब की बेहतरी, तरक्की और तंदुरुस्ती की अरदास, दुआ और आरती करके आएं.

सीएम भगवंत सिंह मान ने कहा कि सभी तीर्थयात्रियों के सफर के लिए एसी स्लीपर बसों का इंतजाम किया गया है और उनके ठहरने के लिए पर्याप्त वॉशरूम सुविधाओं वाले वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था की जाएगी. पूरी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को मुफ्त भोजन और उचित देखभाल प्रदान की जाएगी. हर तीर्थयात्री का मेडिकल बीमा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें अच्छे सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिल सके. तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक बस में एक अटेंडेंट मौजूद रहेगा और दर्शन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर गंतव्य पर एक विशेष टीम तैनात की गई है. 

श्रद्धालुओं को प्रसाद और पीतल का गिलास भी भेंट किया जाएगा

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यात्रा पूरी होने पर सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद और एक स्मृति चिह्न (पीतल का गिलास) भी भेंट किया जाएगा. किसी भी क्षेत्र, जाति या धर्म के लोग इन धार्मिक यात्राओं की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. पंजाब सरकार का यह प्रयास उन बुजुर्गों की आकांक्षाओं को पूरा कर रहा है, जो अलग-अलग धार्मिक स्थलों पर जाकर दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं.

भगवंत सिंह मान ने बताया कि होशियारपुर से 5 जिलों (होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, पठानकोट और गुरदासपुर) के श्रद्धालुओं को लेकर कुल 15 बसें अलग-अलग धार्मिक स्थलों के लिए रवाना की गई हैं. होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर और कपूरथला से 10 बसें ऋषिकेश-हरिद्वार जाएंगी. इसी तरह, फगवाड़ा और गुरदासपुर से 2 बसें श्रद्धालुओं को मथुरा-वृंदावन ले जाएंगी, जबकि जालंधर और गुरदासपुर से 3 बसें श्रद्धालुओं को श्री खाटू श्याम-सालासर ले जाएंगी.

भगवंत सिंह मान ने कहा कि योजना के पहले चरण में अब तक 4 लाख तीर्थयात्रियों ने श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब-नैना देवी के दर्शन किए हैं. इस यात्रा के लिए विभिन्न जिलों के क्लस्टर बनाए गए हैं. इस यात्रा पर अब तक 148 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं और 10 लाख तीर्थयात्रियों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है. इस विशेष तीर्थ यात्रा के लिए श्री आनंदपुर साहिब में एक टेंट सिटी भी स्थापित की गई है और यह यात्रा बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है.

Tags: arvind kejriwalBhagwant Mannpunjab news
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