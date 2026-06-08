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नौकरी के लिए अब नहीं लगती बोली… सीएम मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र; अब तक 67 हजार लोगों को मिली नौकरियां

Mission Rozgar: पंजाब सरकार के रोजगार अभियान में एक मील का पत्थर साबित करते हुए, सीएम भगवंत मान ने सोमवार को 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके साथ ही, उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 हो गई है.

By: Shristi S | Published: June 8, 2026 10:47:38 PM IST

सीएम मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र
सीएम मान ने 355 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र


Punjab Government Mission Rozgar: पंजाब सरकार के रोजगार अभियान में एक मील का पत्थर साबित करते हुए, सीएम भगवंत मान ने सोमवार को 355 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे. इसके साथ ही, उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से दी गई सरकारी नौकरियों की कुल संख्या 67,037 हो गई है.

इस उपलब्धि को पंजाब में नई भर्ती प्रणाली का ठोस सबूत बताते हुए, सीएम ने कहा कि पहली बार सरकारी नौकरियां पूरी तरह से मेरिट, पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के आधार पर दी जा रही हैं, जो सिफारिशों, राजनीतिक प्रभाव या भ्रष्टाचार से मुक्त हैं.

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65,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए नियमित रोजगार का रास्ता 

उन्होंने कुशल युवाओं के विदेश जाने के चलन को रोकने, 65,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए नियमित रोजगार का रास्ता बनाने और कौशल विकास में बड़े निवेश (जिसमें 25 नए ITI की स्थापना और 13 मौजूदा ITI को अपग्रेड करना शामिल है) जैसी पहलों पर ज़ोर देते हुए AAP सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के युवाओं में आत्मविश्वास जगाने, उन्हें सही अवसर देने और देश के भीतर अपना भविष्य बनाने में मदद करने के लिए हर संभव सहायता देने के लिए समर्पित है.

नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई

नवनियुक्त उम्मीदवारों और उनके परिवारों को बधाई देते हुए, सीएम मान ने कहा कि उनकी सरकार के तहत चयन का एकमात्र आधार कड़ी मेहनत, समर्पण और मेरिट है. वे दिन बीत गए जब सरकारी नौकरियां रिश्वत, सिफारिशों या राजनीतिक संपर्कों के आधार पर बांटी जाती थीं.

आज, योग्य उम्मीदवारों को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से नौकरियां दी जा रही हैं. इन युवाओं ने सफलता पाने के लिए दिन-रात मेहनत की है, और यह उनकी यात्रा की बस शुरुआत है. उनकी तरक्की की कोई सीमा नहीं है, और मैं सभी उम्मीदवारों से भविष्य में और भी बड़े मुकाम हासिल करने की कोशिश करने का आग्रह करता हूं.

पेपर लीक के मुद्दे पर बात

CM मान ने कहा कि 2017 से देश भर में लगभग 93 परीक्षा पेपर लीक होने की खबरें आई हैं. NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं से जुड़ी घटनाओं ने लाखों युवाओं को निराश किया है. हालांकि, 2022 में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से पंजाब में पेपर लीक का एक भी मामला सामने नहीं आया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य में एक ईमानदार सरकार काम कर रही है. होनहार छात्र अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से नौकरियां और अवसर हासिल कर रहे हैं. पंजाब सरकार ने अब तक मेरिट के आधार पर 67,037 सरकारी नौकरियां दी हैं और हर नियुक्ति भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद या पक्षपात से मुक्त रही है.

राज्य भर में 118 ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य भर में 118 ‘स्कूल ऑफ़ एमिनेंस’ स्थापित किए हैं. इनका मकसद आम परिवारों और समाज के पिछड़े वर्गों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनका भविष्य सुरक्षित करना है. उन्होंने कहा कि ये स्कूल शिक्षा के आधुनिक मंदिरों के रूप में उभर रहे हैं; ये छात्रों के जीवन को रोशन कर रहे हैं और ऐसे अवसर पैदा कर रहे हैं जो पहले ज़्यादातर परिवारों के लिए उपलब्ध नहीं थे. इन स्कूलों की सफलता इस बात से साफ़ है कि अब प्राइवेट स्कूलों के छात्र भी इनमें दाखिला ले रहे हैं यह सरकारी शिक्षा प्रणाली में लोगों के बढ़ते भरोसे का एक स्पष्ट सबूत है.

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए ₹20 करोड़ के निवेश की घोषणा की. उन्होंने आगे बताया कि नांगल में ₹23 करोड़ की लागत से ‘कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस’ बनाया जा रहा है. यह संस्थान अत्याधुनिक कौशल विकास और उद्योग-उन्मुख प्रशिक्षण का केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं को भविष्य में नौकरी के अवसरों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी.

योग्यता और कड़ी मेहनत से मिलीं नौकरियां

सीएम ने गर्व और खुशी ज़ाहिर की कि सभी नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर दी गई हैं, जिसमें भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है. उन्होंने पंजाब सरकार के इस संकल्प को दोहराया कि कोई भी युवा नौकरी की तलाश में विदेश जाने को मजबूर न हो. उन्होंने कहा कि मकसद पंजाब के भीतर ही ऐसे अवसर पैदा करना है ताकि युवा अपने ही देश में रहकर अपना भविष्य बना सकें.

मान ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई नौकरियां कोई एहसान नहीं, बल्कि योग्य उम्मीदवारों का अधिकार हैं. उन्होंने ज़ोर दिया कि इन युवाओं ने अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत से ये पद हासिल किए हैं. दुर्भाग्य से, पिछली सरकारों ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया. आज, ये युवा अपनी योग्यता के दम पर सफल हुए हैं, जो हर पंजाबी के लिए गर्व की बात है.  65,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने पंजाब की सेवा में अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल समर्पित किए हैं.  इन कर्मचारियों ने राज्य के लिए अथक परिश्रम किया है, और यह उचित है कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और नौकरी में स्थिरता मिले. अब से, कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच कोई बिचौलिया ठेकेदार नहीं होगा.

भगवंत मान सरकार की मुख्य उपलब्धियां

  • 2022 से, बिना किसी सिफारिश या पक्षपात के, पूरी तरह से मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर 67,037 सरकारी नौकरियां दी गई हैं.
  •  पंजाब के गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं को सरकार के रोज़गार अभियान से फ़ायदा हुआ है.
  • अलग-अलग विभागों में भर्तियां चल रही हैं और और नौकरियों के लिए भी प्रक्रिया जारी है.
  • कई उम्मीदवारों ने कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के ज़रिए सरकारी नौकरियां हासिल की हैं, जो भर्ती प्रणाली में जनता के भरोसे का सीधा सबूत है.

स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल एजुकेशन में सुधार

  •  पूरे पंजाब में 25 नए ITI बनाए जा रहे हैं.
  • मौजूदा 13 ITI को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जा रहा है.
  • सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को आधुनिक बनाने पर ₹20 करोड़ खर्च किए गए हैं.
  • सरकारी पॉलिटेक्निक इमारतों के निर्माण, मरम्मत और नवीनीकरण में ₹12 करोड़ का निवेश किया गया है.
  •   IIT रोपड़ के सहयोग से 8 सरकारी पॉलिटेक्निक में साइबर-फिजिकल सिस्टम लैब बनाई जा रही हैं.
  •  5 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों में इनोवेशन लैब बनाई गई हैं.
  • नांगल में ₹23 करोड़ की लागत से कैप्टन अमोल कालिया सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है.
  •  सरदुलगढ़ में ₹17 करोड़ की लागत से एक नया ITI बनाया जा रहा है.
  • इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल विकसित करने और युवाओं को नौकरी के लिए तैयार करने के लिए सभी 91 पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एक सेमेस्टर का इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है.

Tags: Bhagwant Mannpunjab
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