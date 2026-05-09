पंजाब में ईडी की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी के बाद मंत्री संजीव अरोड़ा को किया गिरफ्तार

Punjab Minister Sanjeev Arora Arrested: पंजाब के बिजली, उद्योग, निवेश प्रोत्साहन और स्थानीय सरकार मंत्री संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित उनके सरकारी आवास पर लंबे समय तक चली तलाशी अभियान के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया. भले ही आम आदमी पार्टी (AAP) के सभी नेता और कार्यकर्ता, जिनके अगुवा राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, अरोड़ा के साथ खड़े रहे, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कहा कि अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है.

अरोड़ा को भगवंत मान कैबिनेट के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक माना जाता है और उन्हें आम तौर पर आप सरकार और राज्य के उद्योगपतियों के बीच की अहम कड़ी के तौर पर देखा जाता है.

ईडी की छापेमारी के बाद हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, ईडी के अधिकारी शनिवार सुबह तड़के अरोड़ा के चंडीगढ़ स्थित घर पहुंचे थे. लगभग 20 ईडी अधिकारी आठ गाड़ियों में आए थे. आप नेता के यहां यह तीसरी तलाशी थी; इससे पहले एक और तलाशी अभियान एक महीने से भी कम समय पहले चलाया गया था. ईडी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 जगहों पर तलाशी ली गई, जिनमें हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड का दफ़्तर (जिसे अरोड़ा का परिवार प्रमोट करता है) और संजीव अरोड़ा का घर शामिल है.

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मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई

ईडी ने एक बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पकड़ा है, जिसे कथित तौर पर संजीव अरोड़ा ने अपनी कंपनी के माध्यम से अंजाम दिया था. इसमें 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के मोबाइल फोन की फर्जी GST खरीद और उसके बाद उनका निर्यात दिखाकर दुबई से भारत में अवैध पैसे को घुमा-फिराकर वापस लाने का खेल शामिल था.

ईडी के अधिकारी ने क्या कहा?

ईडी के अधिकारी ने कहा कि दिल्ली में मौजूद ही न होने वाली फ़र्मों से कई फ़र्ज़ी GST खरीद बिल हासिल किए गए, ताकि फ़र्ज़ी ITC, निर्यात क्रेडिट पर GST रिफ़ंड और ड्यूटी ड्रॉबैक का दावा किया जा सके. इससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा और खुद की जेब भरी गई.

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