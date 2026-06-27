Home > देश > Punjab: मान सरकार का मेगा धार्मिक प्लान! अमृतसर में सीता लव-कुश मंदिर से लेकर मुफ्त हमारे राम नाटक तक केजरीवाल के 5 बड़े एलान

Punjab: मान सरकार का मेगा धार्मिक प्लान! अमृतसर में सीता लव-कुश मंदिर से लेकर मुफ्त हमारे राम नाटक तक केजरीवाल के 5 बड़े एलान

Arvind Kejriwal 5 Big Announcements: शनिवार को अमृतसर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए पांच बड़े ऐतिहासिक एलान किए. दुनिया भर के राम भक्तों को सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में माता जानकी और लव-कुश का एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा.

By: Shristi S | Published: June 27, 2026 11:03:49 PM IST

पंजाब में अरविंद केजरीवाल 5 बड़े एलान
पंजाब में अरविंद केजरीवाल 5 बड़े एलान


Bhagwant Mann Government Mega Plan: अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के बाद शनिवार को अमृतसर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों के लिए पांच बड़े ऐतिहासिक एलान किए. दुनिया भर के राम भक्तों को सबसे बड़ी खुशखबरी देते हुए उन्होंने ऐलान किया कि अमृतसर में भगवान वाल्मीकि मंदिर के बगल में माता जानकी और लव-कुश का एक बड़ा मंदिर बनाया जाएगा.

उन्होंने ऐलान किया कि भगवंत मान सरकार 1 अगस्त से पूरे पंजाब में हमारे राम नाटक का आयोजन करेगी. पंजाब के लोग भगवान राम और रावण के बीच अनसुने संवाद को मुफ्त में देख पाएंगे. उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जालंधर में शुरू हुई एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या अब पंजाब के 22 शहरों में होगी.

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 एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या का आयोजन

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में एक शाम भगवान शिवजी के नाम भजन संध्या के दौरान ये ऐलान किए. उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार आज रघुवंशी की “एक शाम भगवान शिवजी के नाम” भजन संध्या का आयोजन कर रही है. उन्होंने कहा कि बहुत से लोग उनके पास आए और कहा कि किसी सरकार ने ऐसी भजन संध्या नहीं करवाई. यह पहली सरकार है जो लोगों की भक्ति के लिए ऐसी भजन संध्या कर रही है. इससे पहले जालंधर में भी भजन संध्या हो चुकी है.

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अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लोगों को पांच जरूरी खबरें देते हुए कहा कि जालंधर से शुरू होकर अमृतसर तक चलने वाली भजन संध्याओं की यह सीरीज अब पंजाब के 22 शहरों में होगी. सभी 22 शहरों में “एक शाम शिव के नाम” नाम का प्रोग्राम और भजन संध्या होगी.

पाटियाला के काली माता मंदिर का रेनोवेशन

अरविंद केजरीवाल ने एक और अच्छी खबर देते हुए कहा कि पटियाला में काली माता का मंदिर है, जिसकी बहुत पूजा होती है. काली माता सबके दुख दूर करती हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं. वहां जाने से बहुत शांति और सुकून मिलता है. पंजाब सरकार 80 करोड़ रुपये की लागत से मंदिर का रेनोवेशन और रीडेवलपमेंट करने जा रही है। यह काम सितंबर में पूरा हो जाएगा.

मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अक्टूबर के बाद कम से कम एक बार काली माता के दर्शन जरूर करें. मैंने खुद मंदिर के आर्किटेक्ट का मॉडल देखा है. सारा काम तेज़ी से चल रहा है, और एक शानदार मंदिर बन रहा है. मुझे पूरा भरोसा है कि जब यह मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो यह पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा.

तीसरी अच्छी खबर मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा स्कीम 

अरविंद केजरीवाल की तीसरी अच्छी खबर मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा स्कीम के बारे में थी. उन्होंने कहा कि अभी, तीर्थयात्रा दो रूट पर चलती है: एक दरबार साहिब और दूसरा आनंदपुर साहिब. अब, तीन और रूट शुरू किए जा रहे हैं. पहला रूट सालासर-खाटू श्याम जी, दूसरा रूट हरिद्वार-ऋषिकेश और तीसरा रूट मथुरा-वृंदावन है. उम्मीद है कि ये तीनों रूट 1 अगस्त के आसपास चालू हो जाएंगे, और इन तीनों रूट पर लगभग 150,000 तीर्थयात्री यात्रा करेंगे.

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अरविंद केजरीवाल ने कहा मैं समझता हूं कि बहुत से लोग अमीर हो सकते हैं और सोचते होंगे कि उन्हें फ्री तीर्थयात्रा पर क्यों जाना चाहिए. लेकिन जब वे सबके साथ जाते हैं, तो यह एक अलग अनुभव होता है. तीर्थ यात्राओं में शानदार AC बसें और अच्छे AC होटलों में रहने की सुविधा शामिल है. आना-जाना, खाना, रहना और दर्शन सब फ़्री हैं; पंजाब सरकार यह सब देती है.

उन्हें बस अपने घर से चार दिन के कपड़े लाने होते हैं; बाकी सारा इंतज़ाम पंजाब सरकार करती है. जब वह बस में सबके साथ कीर्तन और भजन गाते हुए सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. मैंने कई पैसेंजर से बात की है, और वे कहते हैं कि यह उनकी ज़िंदगी का सबसे प्यारा और सबसे अच्छा पल था. लोगों को ज़रूर जाना चाहिए; वे भक्ति में डूब जाएंगे और यह सफ़र ज़िंदगी भर याद रखेंगेय

“हमारे राम” 1 अगस्त से पूरे पंजाब में होगा शुरू

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि 1 अगस्त से पूरे पंजाब में भगवान राम पर आधारित एक नाटक शुरू होने वाला है. नाटक का नाम “हमारे राम” है. इसमें भगवान राम और रावण के बीच कई बातचीत दिखाई जाएगी, साथ ही ऐसी घटनाएं और सीन भी होंगे जिनके बारे में शायद किसी ने लोगों को कभी नहीं बताया होगा. मैंने यह नाटक दिल्ली में देखा. मशहूर एक्टर आशुतोष राणा इसमें लीड रोल में हैं. दिल्ली में टिकट की कीमत ₹8,000 है, लेकिन यह नाटक पंजाबियों के लिए बिल्कुल फ़्री है. लोगों को इसे फ़्री में जरूर देखना चाहिए; यह बहुत अच्छा नाटक है.

अमृतसर में बनेगा सीता और लव-कुश का भव्य मंदिर- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने अपना पांचवां ऐलान करते हुए कहा कि अमृतसर हर धर्म के लिए दुनिया की सबसे पवित्र जगह है. यहां दरबार साहिब है, जहां दुनिया भर से लोग मत्था टेकने आते हैं. यहां शांति और सुकून मिलता है, जिससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं. इसके अलावा, यहां दुर्गियाना मंदिर, देशभक्ति के लिए जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर भी हैं.

अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि सबसे खास बात यह है कि भगवान वाल्मीकि ने अमृतसर में रामायण लिखी थी. उन्होंने भगवान वाल्मीकि मंदिर और उनके मंदिर का भी जिक्र किया जहां माता जानकी रहती थीं. लव और कुश यहीं पैदा हुए और पढ़े-लिखे. जब भगवान राम ने अश्वमेध के लिए अपना घोड़ा छोड़ा, तो लव और कुश ने उसे यहीं रोककर एक पेड़ से बांध दिया. अमृतसर सच में एक अनोखी जगह है. आज, मैं ऐलान करता हूं कि लव, कुश और माता जानकी को समर्पित एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा.

Tags: arvind kejriwalBhagwant Mannpunjab
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