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Ludhiana Factory Gas Leak: लुधियाना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस हुई लीक, 3 मजदूरों की चली गई जान

Ludhiana Factory Gas Leak: पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में ज़हरीली गैस लीक होने से तीन मज़दूरों की जान चली गई.

By: Sohail Rahman | Last Updated: June 1, 2026 1:36:30 PM IST

पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से 3 की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर
पंजाब के लुधियाना में फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने से 3 की हुई मौत, 2 की हालत गंभीर


Ludhiana Factory Gas Leak: पंजाब के लुधियाना में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक होने के शक में तीन मज़दूरों की मौत हो गई और दो अन्य का इलाज चल रहा है. यह घटना रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को हुई. पुलिस के अनुसार, संदिग्ध रिसाव के बाद 5 लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. इस पूरे मामले पर स्थानीय थाने के एसएचओ का बयान सामने आया है.

जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 5 लोगों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसमें से 3 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी 2 लोगों की हालत स्थिर बताई जा रही है और वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं.

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3 लोगों की हुई मौत

मृतकों में मान सिंह और उनके बेटे अमित शामिल हैं. तीसरे व्यक्ति की पहचान तुरंत नहीं हो पाई है. इस दुखद घटना के बारे में बात करते हुए मान सिंह की बेटी रेनू ने बताया कि उनके पिता को देर रात फैक्ट्री बुलाया गया था और कथित तौर पर उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया गया. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रभावित मज़दूरों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद भी उनके परिवारों को इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई. रेनू के अनुसार, मज़दूरों को फैक्ट्री का मालिक खुद ही अस्पताल ले गया था.

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उन्होंने आगे बताया कि उनके परिवार को अपने पिता और भाई के बारे में तब पता चला, जब वे उन्हें ढूंढते हुए फैक्ट्री पहुंचे. बाद में जब रेनू अस्पताल पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनके पिता और भाई दोनों की पहले ही मौत हो चुकी थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है. इसको लेकर एसएचओ ने बताया कि अधिकारी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से गैस लीक की यह संदिग्ध घटना हुई.

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Tags: punjab news
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