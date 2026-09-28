LPU Protest: दुष्कर्म या अफवाह…पंजाब के LPU में बवाल की असल जड़ क्या है, रविवार की रात यूनिवर्सिटी कैंपस में क्या-क्या हुआ?

Punjab LPU Protest: पंजाब (Punjab News) के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और फिर जान देने की अफवाह फैलने के बाद छात्र उग्र हो गए और पूरी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन शुरू हो गया. जिसकी वजह से रविवार को पंजाब के फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (LPU) में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा तेजी से बढ़ गई. कैंपस के अंदर धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. भीड़ ने पुलिस की तीन SUV गाड़ियों में भी आग लगा दी.

LPU कैंपस के बाहर तनाव फैल गया क्योंकि छात्रों ने कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर कांच की बोतलें फेंकीं, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. भीड़ ने कैंपस के अंदर एकेडमिक बिल्डिंग्स में भी आग लगा दी, जिससे पुलिसकर्मियों को कैंपस में घुसने से रोका जा सका. बाद में रात में पुलिस बल फिर से इकट्ठा हुआ और रात करीब 10:50 बजे लाठी और आंसू गैस की बंदूकें लेकर LPU कैंपस में दाखिल हुआ.

विरोध प्रदर्शन क्यों शुरू हुए?

LPU में कथित रेप और आत्महत्या के मामले की खबरों के बाद शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. एक दिन पहले पटियाला की चितकारा यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे. शनिवार को LPU में छात्रों का विरोध हिंसक हो गया; उन्होंने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, खिड़कियों के शीशे तोड़े और कैंपस में बिल्डिंग्स के कुछ हिस्सों में आग लगा दी. उन्होंने कथित आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए सुबह करीब 4 बजे यूनिवर्सिटी के बाहर दिल्ली-अमृतसर नेशनल हाईवे को भी जाम कर दिया.

यूनिवर्सिटी ने दुष्कर्म और आत्महत्या के दावे को किया खारिज

हालांकि, यूनिवर्सिटी ने रेप-आत्महत्या के दावे को खारिज कर दिया है और ‘असामाजिक तत्वों’ पर ‘छात्रों के बीच बेवजह भ्रम पैदा करने’ का आरोप लगाया है. इस मामले में रविवार को एफआईआर दर्ज की गई. जालंधर रेंज के डीआईजी नवीन सिंगला ने रविवार को बताया कि LPU के G-3 हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा के साथ कथित तौर पर तीन दिन पहले रेप हुआ था. सिंगला ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि कथित घटना तीन दिन पहले हुई थी. छात्रा तब से घर लौट चुकी है.

इसके अलावा, उन्होंने आगे कहा कि घटना के बाद पीड़िता अपने घर चली गई है. हमने बयान दर्ज कर लिया है और जरूरी धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और सभी डिजिटल और तकनीकी सबूतों को रिकॉर्ड में लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि जांच वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी और जांच में छात्र संघ के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा.

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छात्रों ने तेलंगाना के एक छात्र का भी मुद्दा उठाया

सिंगला ने कहा कि छात्रों ने तेलंगाना के एक छात्र का मुद्दा भी उठाया था, जिसने दो हफ्ते पहले यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या कर ली थी. छात्र के परिवार वालों के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 174 के तहत जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग पर हमने इस मामले की भी जांच शुरू कर दी है. DIG सिंगला ने कहा कि छात्रों ने अपने-अपने लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल की सुरक्षा और मैनेजमेंट से जुड़ी दूसरी चिंताएं भी जताई थीं. दोपहर 12 बजे छात्रों और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट के साथ एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग होगी.

यूनिवर्सिटी का क्या कहना है?

इससे पहले, ANI के मुताबिक LPU के डीन सौरभ लखनपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी ने छात्रों की चिंताओं को गंभीरता से लिया है और उन्हें CCTV फुटेज देखने और उनके बताए कमरे में जाने की इजाजत दी है. लखनपाल ने आगे कहा कि जब छात्रों ने यह मामला हमारे ध्यान में लाया तो हमने तय किया कि इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी ने बार-बार छात्रों को अपना समर्थन देने का भरोसा दिलाया है और उनसे औपचारिक शिकायत दर्ज करने को कहा है. लखनपाल ने कहा कि जब यूनिवर्सिटी ने मामले की और जांच की तो उन्हें लगा कि यह स्थिति पूरी तरह से अफवाहों पर आधारित थी.

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