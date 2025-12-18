Home > देश > Punjab Local Body Election Result 2025 Live: AAP की लहर में उखड़े दिग्गजों के पैर! अपने ही गढ़ में हार गए विधायक?

Punjab Local Body Election Result 2025 Live: AAP की लहर में उखड़े दिग्गजों के पैर! अपने ही गढ़ में हार गए विधायक?

Punjab Election Results LIVE: पंजाब में 'झाड़ू' की रफ्तार तेज, लेकिन दिग्गज नेताओं के अपने ही गढ़ में बड़ा उलटफेर! हर सीट के नतीजों की सबसे तेज़ कवरेज यहां देखें

By: Shivani Singh | Last Updated: December 18, 2025 2:41:34 PM IST

Punjab Local Body Election Result 2025 Live: AAP की लहर में उखड़े दिग्गजों के पैर! अपने ही गढ़ में हार गए विधायक?


Punjab Local Body Election Result 2025 Live: पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों के लिए वोटों की गिनती चल रही है और अंतिम नतीजे अभी घोषित नहीं किए गए हैं. AAP विधायक कुलवंत सिंह पंडोरी और सांसद गुरमीत सिंह मीत हेयर का पैतृक गांव कुरार उन इलाकों में से था जिन पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी. एक खास नतीजे में, अजनाला में जगदेव कलां ब्लॉक समिति सीट शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार ने जीती, जबकि जगदेव कलां AAP विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल का पैतृक गांव है. 22 जिला परिषदों के 347 जोन और 153 पंचायत समितियों के 2,838 जोन के सदस्यों को चुनने के लिए 14 दिसंबर को चुनाव हुए थे. दिन भर की वोटिंग में 48 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जिसमें 9,000 से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में थे.

अब तक के रुझानों के मुताबिक पंजाब के ज़िला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में वोटों की गिनती के रुझान बताते हैं कि AAP कुल मिलाकर आगे चल रही है, हालांकि शिरोमणि अकाली दल ने कुछ जगहों पर कड़ी टक्कर दी है. पार्टी नेताओं के मुताबिक, AAP पटियाला, होशियारपुर और कपूरथला जैसे ज़िलों में ज़्यादातर पंचायत समिति ब्लॉकों में आगे है, और अब तक घोषित ज़्यादातर ज़िला परिषद ज़ोन जीत चुकी है. हालांकि, SAD समर्थित उम्मीदवारों ने कुछ जगहों पर जीत हासिल की है, जिसमें मेहल कलां और जगदेव कलां शामिल हैं, जो दोनों AAP के सीनियर नेताओं के पैतृक गांव हैं, और वे मुक्तसर में ज़्यादातर पंचायत समिति सीटों पर आगे चल रहे हैं.

पंजाब लोकल बॉडी चुनाव किसने लड़ा? आम आदमी पार्टी (AAP), कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD), और BJP जैसी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों ने पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा. वोटिंग से पहले, कांग्रेस और SAD ने सत्ताधारी AAP पर “खुलेआम चुनावी गड़बड़ी” का आरोप लगाया, और कहा कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल विपक्षी उम्मीदवारों को नॉमिनेशन फाइल करने से रोकने और कुछ के नॉमिनेशन रिजेक्ट करवाने के लिए किया गया.

अबोहर जिला परिषद पर बीजेपी का दबदबा

राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के निर्वाचन क्षेत्र अबोहर में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला. उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र की दोनों जिला परिषद सीटों पर जीत हासिल की. ​​16 ब्लॉक समितियों में से बीजेपी ने 8 सीटें जीतीं, उसके बाद AAP और SAD को 3-3 सीटें मिलीं और INC को सिर्फ 2 सीटें मिलीं. सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ अबोहर के मौजूदा विधायक हैं. उन्होंने 2022 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन 2023 में उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था.

पठानकोट में 10 जिला परिषद सीटों में से 4 पर BJP जीती, बाकी पर AAP का कब्ज़ा

पठानकोट में, जहाँ कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा विधायक हैं, BJP ने 10 जिला परिषद सीटों में से चार पर जीत हासिल की. ​​बाकी (6 सीटों) पर AAP का कब्ज़ा रहा. पठानकोट जिले में कुल 60 ब्लॉक समिति सीटों में से 20 पर भी BJP ने जीत हासिल की.

कई जिलों में निर्दलीय उम्मीदवार अहम भूमिका निभा सकते हैं

कई जिलों में निर्दलीय उम्मीदवार अहम भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि उनकी कुल जीतने वाली सीटों की संख्या BJP और BSP जैसी राजनीतिक पार्टियों से कहीं ज़्यादा है. यह पंजाब के सबसे बड़े जिले लुधियाना में देखा जा सकता है. कुल 25 जिला परिषद सीटों में से AAP सिर्फ़ 11 सीटें जीत पाई, जबकि बहुमत के लिए उन्हें कम से कम 13 सीटों की ज़रूरत है. वहाँ, बागी SAD उम्मीदवार मनप्रीत सिंह अयाली के समर्थन वाले निर्दलीय उम्मीदवार अब अहम भूमिका निभा रहे हैं. SAD (बादल) ने 3 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 7 सीटें जीतीं.

सुखबीर सिंह बादल डिस्टर्बेंस से प्रभावित खन्ना का दौरा करेंगे

SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल आज दोपहर लुधियाना के खन्ना जाएंगे. बुधवार देर रात, SAD के खन्ना निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी यादविंदर सिंह यदु को सरकारी कामकाज में बाधा डालने के आरोप में एक मतगणना केंद्र से गिरफ्तार किया गया था. उन्हें आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. बादल खन्ना के SSP से भी मिल सकते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर सकते हैं. कल रात, SAD कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी के विरोध में लुधियाना-दिल्ली हाईवे को जाम कर दिया था.

खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

Punjab Local Body Election Result 2025 Live: AAP की लहर में उखड़े दिग्गजों के पैर! अपने ही गढ़ में हार गए विधायक?

