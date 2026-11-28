जालंधर कैंट विधानसभा सीट पर पूर्व हॉकी खिलाड़ी और कांग्रेस नेता परगट सिंह लगातार तीन बार जीत दर्ज कर चुके हैं. अब इस सीट पर आगामी 2027 चुनाव में कांग्रेस के सामने अपनी जीत का सिलसिला बनाए रखने की चुनौती होगी. वहीं, आम आदमी पार्टी (AAP) की संभावित चुनौती के बीच इस बार चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है. ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि क्या कांग्रेस एक बार फिर इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी.

एक नजर जालंधर विधानसभा सीट पर

जालंधर कैंट (जालंधर छावनी) पंजाब के जालंधर जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र है. यह पंजाब विधानसभा की सीट संख्या 37 है और जालंधर (SC) लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है. साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां से कांग्रेस के परगट सिंह ने जीत दर्ज की थी और विधायक चुने गए थे.

2022 विधानसभा चुनाव का परिणाम

2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जालंधर कैंट सीट से कांग्रेस के परगट सिंह ने जीत दर्ज की थी. उन्हें कुल 40,816 वोट मिले थे, जो कुल वोटों का 32.63 फीसदी था. उन्होंने आम आदमी पार्टी (AAP) के उम्मीदवार सुरिंदर सिंह सोढ़ी को 5,808 वोटों के अंतर से हराया था. सोढ़ी को 35,008 वोट मिले थे. वहीं, शिरोमणि अकाली दल के जगबीर सिंह बराड़ 27,387 वोटों के साथ तीसरे और बीजेपी के सरबजीत सिंह मक्कर 15,946 वोटों के साथ चौथे स्थान पर रहे थे. ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर आप पार्टी कांग्रेस को टक्कर दे सकती है.

जालंधर कैंट के पिछले विधायकों की सूची

जालंधर कैंट सीट से परगट सिंह लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं. उन्होंने 2012 में शिरोमणि अकाली दल के टिकट पर जीत हासिल की थी. इसके बाद 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर विधायक चुने गए. इस तरह उन्होंने लगातार तीन बार इस सीट पर जीत दर्ज की है.

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