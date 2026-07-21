शादी के बाद रोज दवाई खाता था पति और फिर…पत्नी ने पूछा तो जवाब सुन उड़ गए होश

Punjab Hoshiarpur NRI Groom: पंजाब के होशियारपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जिसके बारे में एक महिला ने कहा कि शादी के सिर्फ ढाई महीने बाद ही उनकी बेटी के पति की कैंसर से मौत हो गई. मां ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कनाडा भेजा था, जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद उस नौकरी मिल गई. इसी दौरान अमेरिका में रहने वाले एक NRI परिवार से शादी का रिश्ता आया. हमें लगा कि यह अच्छा रिश्ता है, क्योंकि मेरे पति और लड़के के पिता दोनों पंजाब पुलिस में हैं.

लेकिन तभी उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया. शादी के बीस दिन बाद जब बेटी ने अपने पति को रोज दवा लेते देखा तो उसने पूछा. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जिम में उसे चोट लग गई थी. लेकिन जब उसने ऑनलाइन दवाओं के नाम चेक किए तो पता चला कि वे कैंसर के इलाज की दवाएं थीं.

परिवार ने ससुराल वालों से पूछा

इसके बाद परिवार ने ससुराल वालों से पूछा तो लेकिन उन्होंने किसी भी बीमारी से इन्कार कर दिया. कुछ दिनों के बाद युवक की हालत बिगड़ गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बाद में मिले दस्तावेजों से परिवार को पता चला कि युवक का पहले दो बार ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हो चुका था. दुल्हन की मां दलजीत कौर ने बताया कि लड़के वालों ने यह मानने से इन्कार कर दिया कि उनके बेटे को कैंसर था.

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दुल्हन की मां ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर दुल्हन की मां दलजीत कौर का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी ने खालसा कॉलेज अमृतसर से B.Sc. (बायोटेक्नोलॉजी) की पढ़ाई पूरी की थी. इसके बाद उसे 2019 में कनाडा भेजा गया, जहां उसने दो साल का पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया और तीन साल तक टेक्नीशियन के तौर पर काम किया. इसी दौरान एक जान-पहचान वाले के माध्यम से अरुनदीप सिंह से शादी का रिश्ता आया. उनके पति पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर हैं और अरुनदीप के पिता भी पंजाब पुलिस में इंस्पेक्टर रह चुके थे.

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