Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या

Honor Killing: पंजाब के फरीदकोट से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की कथित तौर पर उसके ही पिता और रिश्तेदारों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस जांच के मुताबिक, महकदीप कौर और जगदीप सिंह एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे. दोनों ने करीब ढाई महीने पहले, 4 मई 2026 को परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली थी. सुरक्षा को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट का रुख भी किया था और अपने गांव से दूर बठिंडा जिले में रह रहे थे.

मां के फोन पर मिलने पहुंचे, रास्ते में घेर लिया

20 जुलाई को महकदीप की मां ने फोन कर दोनों को मिलने के लिए बुलाया. दंपति जब गुरुद्वारा की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में युवती के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें रोक लिया. पति का आरोप है कि पहले धमकियां दी गईं और फिर उनका पीछा किया गया.जान बचाने के लिए दोनों हाईवे की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई. इसके बाद वे पैदल खेतों की ओर दौड़े. पति किसी तरह कंटीले तार पार कर गया, जबकि महकदीप तारों में उलझ गई. इसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गए.

पति के सामने चाकू से किया हमला