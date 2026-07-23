Home > देश > Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या

Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या

Honor Killing: पंजाब के फरीदकोट में बेटी के लव मैरिज से परेशान घर वालों में चुपके से दोनों को घर बुलाकर दोनों को मारने का प्रयास किया,आइए जानते हैं पुरी घटना विस्तार से.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 23, 2026 2:46:11 PM IST

लव मैरिज की मिली खौफनाक सजा! पिता ने रिश्तेदारों संग बेटी की कर दी हत्या
लव मैरिज की मिली खौफनाक सजा! पिता ने रिश्तेदारों संग बेटी की कर दी हत्या


Honor Killing: पंजाब के फरीदकोट से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाली एक युवती की कथित तौर पर उसके ही पिता और रिश्तेदारों ने दिनदहाड़े हत्या कर दी. वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस जांच के मुताबिक, महकदीप कौर और जगदीप सिंह एक-दूसरे को कई वर्षों से जानते थे. दोनों ने करीब ढाई महीने पहले, 4 मई 2026 को परिवार के विरोध के बावजूद शादी कर ली थी. सुरक्षा को लेकर दोनों ने हाईकोर्ट का रुख भी किया था और अपने गांव से दूर बठिंडा जिले में रह रहे थे.

मां के फोन पर मिलने पहुंचे, रास्ते में घेर लिया

20 जुलाई को महकदीप की मां ने फोन कर दोनों को मिलने के लिए बुलाया. दंपति जब गुरुद्वारा की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में युवती के पिता और अन्य रिश्तेदारों ने उन्हें रोक लिया. पति का आरोप है कि पहले धमकियां दी गईं और फिर उनका पीछा किया गया.जान बचाने के लिए दोनों हाईवे की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई. इसके बाद वे पैदल खेतों की ओर दौड़े. पति किसी तरह कंटीले तार पार कर गया, जबकि महकदीप तारों में उलझ गई. इसी दौरान हमलावर वहां पहुंच गए.

पति के सामने चाकू से किया हमला

पीड़ित पति के अनुसार, उसने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया. इसी बीच युवती के पिता ने उस पर कई बार चाकू से वार किए. गंभीर चोटों के कारण महकदीप की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति जान बचाकर खेतों में छिप गया.पुलिस ने युवती के पिता, ताऊ, चाचा समेत कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि परिवार प्रेम विवाह से नाराज था और इसी वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है.

Tags: Faridkot Murder CaseHonor Killing PunjabLove Marriage MurderPunjab Honor Killing
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

देश की 8 खूबसूरत और युवा महिला सांसद

July 22, 2026

ICC वनडे रैंकिंग में RO-KO का जलवा, नंबर-1 की कुसी...

July 22, 2026

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026
Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या
Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या
Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या
Honor Killing: ‘जिंदा नहीं छोड़ना…’ भागती रही बेटी, पीछा करते रहे अपने… खेत में हुई दिल दहला देने वाली हत्या