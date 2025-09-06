Home > देश > पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख

पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख

Sukhbir Singh Badal: पंजाब की हालत को देखते हुए सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति सरकार की नाकामी का नतीजा है। खनन माफिया ने नदियों के किनारों को कमज़ोर कर दिया है। इस दौरान बादल ने घोषणा करते हुए कहा कि अकाली दल की सरकार आने पर सभी नदियों के किनारों को कंक्रीट से मज़बूत किया जाएगा।

Published By: Heena Khan
Published: September 6, 2025 06:51:00 IST

sukhbir singh badal
sukhbir singh badal

Punjab Flood: पंजाब में बाढ़ आने के बाद प्रदेश की हालत खस्ता हो गई है। वहीं प्रदेश के लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कितने लोगों की जान चली गई तो कितने ही लोग बेघर हो गए हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल शुक्रवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे। इन इलाकों के दौरे पर पंजाब के उपमुख्यमंत्री नकदी बांटते नजर आए। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन्होने नकदी किसको दी और क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुखबीर बादल ने मुनक विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे के दौरान बांध की मरम्मत कर रहे लोगों से उनकी ज़रूरतों के बारे में पूछा और उन्हें 2 लाख रुपये और 2000 लीटर डीज़ल भेजने की घोषणा की। सुखबीर बादल ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों को तुरंत 2 लाख रुपये नकद भी वितरित किए।

Indian Economy: जब भारत बनेगा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, तब लिस्ट में इस स्थान पर होगा PAK

मौके पर दिए 2-2 लाख 

दरअसल, सुखबीर बादल ने शुट्टाराणा विधानसभा क्षेत्र के एक बाढ़ प्रभावित गांव के दौरे के दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों को 2 लाख रुपये और 9000 लीटर डीजल की सहायता राशि देने की घोषणा की। इतना ही नहीं बल्कि मौके पर ही 2 लाख रुपये नकद भी दिए। अच्छी खबर ये है कि, सुखबीर बादल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और उन्होंने घग्गर नदी पर बने बांधों की मरम्मत के लिए यह धनराशि और डीजल नदी के किनारे बसे गांवों को जारी किया।

सरकार पर कसा तंज 

दरअसल, शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने गुरुवार को रूपनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। यहाँ उन्होंने सतलुज नदी के किनारे चल रहे बचाव कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बांध को मज़बूत करने के लिए दो लाख रुपये की सहायता राशि दी। सुखबीर बादल फस्से गाँव पहुँचे थे। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब में बाढ़ की स्थिति सरकार की नाकामी का नतीजा है। खनन माफिया ने नदियों के किनारों को कमज़ोर कर दिया है। बादल ने घोषणा की कि अकाली दल के सत्ता में आने पर सभी नदियों के किनारों को कंक्रीट से मज़बूत किया जाएगा। उन्होंने सामाजिक संगठनों, उद्योगपतियों और प्रवासी भारतीयों से बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की अपील की। ​​उन्होंने कहा कि यह राजनीति का नहीं, बल्कि मानवता का समय है।

Festival Special Trains: यूपी-बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी! शुरू हुईं 10 जोड़ी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें, यहाँ देखें पूरा शेड्यूल

Tags: Flood Newspunjab floodpunjab newssukhbir singh badal
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जिन लोगों का जन्म इन नंबरो के दिन होता है,...

September 6, 2025

अपने दातों की सड़न और सूजन जैसे परेशानियों से छुटकारा...

September 6, 2025

पहली बार बना रहे हैं केक? ये आसान चॉकलेट केक...

September 5, 2025

चेहरे पर कच्चा आलू लगाने से क्या होता है?

September 5, 2025

क्यों आती है बार-बार नींद?

September 5, 2025

खून की कमी होने से शरीर पर क्या असर होता...

September 5, 2025
पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख
पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख
पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख
पंजाब को मिला सुखबीर बादल का साथ, मौके पर पहुंचकर बांटे 2-2 लाख
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?