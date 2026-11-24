पंजाब में 2027 में 117 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसे लेकर पार्टियां अपनी तरफ से हर सीट का समीकरण बना रही है. फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट बेहद खास मानी जाती है. यहां पिछले तीन बार से लगातार कांग्रेस जीत रही है. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (SAD) भी कड़ी टक्कर देने का काम करती रही है. अब इस बार क्या समीकरण बन सकता है. जानिए.

चुड़ियां विधानसभा के बारे में

पंजाब के गुरदासपुर जिले में आने वाली फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट राज्य की सीट संख्या 9 है. यह गुरदासपुर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. इस सीट पर अब तक मुख्य मुकाबला कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच देखने को मिला है. दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कई बार कांटे की टक्कर हुई है.

चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो 2012 में कांग्रेस के तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने अकाली दल के निर्मल सिंह कहलों को महज 639 वोटों से हराया था. 2017 के चुनाव में भी बाजवा ने कहलों को शिकस्त दी. इस बार जीत का अंतर 1,999 वोट रहा. वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर बाजी मारी. तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने अकाली दल के उम्मीदवार लखबीर सिंह लोधीनंगल को 5,545 वोटों से हराया. लगातार तीन चुनाव जीतकर कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी हैट्रिक पूरी की.

फतेहगढ़ चूड़ियां का राजनीतिक इतिहास

फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट पर कई दशकों से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के बीच मुकाबला होता रहा है. चुनावी इतिहास में दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत मिली है. अलग-अलग वर्षों में इस सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक इस प्रकार हैं:

– 1957: जोगिंदर सिंह (कांग्रेस)

– 1962: गुरमेज सिंह (शिरोमणि अकाली दल)

– 1967: एन. सिंह (अकाली दल – संत फतेह सिंह गुट)

– 1969 और 1972: संतोख सिंह (कांग्रेस)

– 1977: डॉ. जोध सिंह (शिरोमणि अकाली दल)

– 1980: संतोख सिंह (कांग्रेस-इंदिरा)

– 1985: निर्मल सिंह कहलों (शिरोमणि अकाली दल)

– 1992: लखमीर सिंह (कांग्रेस)

– 1997: निर्मल सिंह कहलों (शिरोमणि अकाली दल)

– 2002: सुखजिंदर सिंह रंधावा (कांग्रेस)

– 2007: निर्मल सिंह कहलों (शिरोमणि अकाली दल)

– 2012: तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा (कांग्रेस)

– 2017: तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा (कांग्रेस)

– 2022: तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा (कांग्रेस)

इस बार होगी जबरदस्त टक्कर

पंजाब राज्य में 2027 में होने वाले चुनाव में फतेहगढ़ चूड़ियां विधानसभा सीट पर जबरदस्त चुनाव होगा. अब देखना होगा कि क्या फिर से कांग्रेस जीतेगी या SAD करेगी कब्जा.