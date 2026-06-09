स्टार्टअप हब बन रहा पंजाब! सीएम भगवंत मान ने 31 स्टार्टअप्स को बांटी ₹1.07 करोड़ की सीड ग्रांट

CM Mann on Punjab Startup Hub: पंजाब में युवा उद्यमियों के नए विचारों, इनोवेटिव सोच और नई पहलों से सफलता की एक नई कहानी लिखी जा रही है. नतीजतन, राज्य एक प्रमुख स्टार्टअप डेस्टिनेशन के तौर पर उभर रहा है, जहां युवा अपने विचारों को बिजनेस और रोजगार के मौकों में बदल रहे हैं.

इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए, सीएम भगवंत सिंह मान ने आज 31 स्टार्टअप्स और उनके फाउंडर्स को कुल ₹1.07 करोड़ की सीड ग्रांट बांटी. इस मौके पर बोलते हुए, उन्होंने उम्मीद जताई कि सफल उद्यमियों की अगली पीढ़ी न केवल पंजाब से होगी, बल्कि वे राज्य के भीतर ही अपनी कंपनियां स्थापित करेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर रोज़गार और आय के अवसर पैदा होंगे.

स्टार्टअप्स पंजाब की भविष्य की आर्थिक वृद्धि का एक अहम स्तंभ

स्टार्टअप्स को पंजाब की भविष्य की आर्थिक वृद्धि का एक अहम स्तंभ बताते हुए, उन्होंने राज्य सरकार के इस दृढ़ संकल्प को दोहराया कि कोई भी होनहार वेंचर आर्थिक मदद की कमी के कारण बंद न हो. सीएम ने बताया कि ‘पंजाब स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी-2026’ के तहत सीड ग्रांट की राशि ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है; इस प्रावधान के तहत सात स्टार्टअप्स को ₹5-5 लाख और 24 स्टार्टअप्स को ₹3-3 लाख मिल रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये वेंचर्स हज़ारों नौकरियाँ पैदा करेंगे और रोज़गार की तलाश में युवाओं के विदेश जाने के चलन को रोकने में मदद करेंगे.

सीएम मान ने बताया कि कैसे मुफ़्त बिजली, किसानों को दिन में बिजली की सप्लाई और कई अन्य सुधार यह दिखाते हैं कि इनोवेटिव विचारों से लोगों को सीधे क्या फ़ायदे मिल सकते हैं. उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को मज़बूत समर्थन मिलने से पंजाब तेज़ी से भारत के लिए एक स्टार्टअप हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

31 स्टार्टअप्स को कुल ₹1.07 करोड़ की सीड ग्रांट दी जा रही

स्टार्टअप्स को सीड ग्रांट बांटने के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि आज पंजाब की इंडस्ट्री और खासकर हमारे युवा उद्यमियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि वे इनोवेटिव विचारों के साथ अपने बिज़नेस का सफ़र शुरू कर रहे हैं. 31 स्टार्टअप्स को कुल ₹1.07 करोड़ की सीड ग्रांट दी जा रही है; सात स्टार्टअप्स को ₹5-5 लाख और 24 को ₹3-3 लाख मिल रहे हैं. ये युवा उद्यमी अपने विचारों से अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे हैं, और वे सच में इस समर्थन के हकदार हैं.

मान ने कहा AAP का जन्म एक ऐसे विचार से हुआ था जब देश में परिवारवादी राजनीति का बोलबाला था और आम आदमी को नजरअंदाज किया जाता था. कई मायनों में, ‘AAP’ खुद एक स्टार्टअप थी जिसने अपने चुनाव चिह्न ‘झाड़ू’ का इस्तेमाल करके राजनीतिक व्यवस्था को साफ-सुथरा बनाया. 2022 के विधानसभा चुनावों में, पंजाब की जनता ने सात पूर्व मुख्यमंत्रियों और उनके परिवारों को सत्ता से बाहर कर दिया और एक ईमानदार सरकार को सेवा करने का मौका दिया. उस फ़ैसले ने पंजाब की तस्वीर बदल दी है और इसे देश का एक अग्रणी राज्य बना दिया है.

सीएम मान ने सफल उद्यमियों का उदाहरण दिया

पंजाबी मूल के सफल उद्यमियों का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा भारत और दुनिया भर में कई सफल कंपनियों की शुरुआत पंजाबियों ने की है या वे उनके सह-संस्थापक रहे हैं. ज़ोमैटो, ओला और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां इस बात का उदाहरण हैं कि कैसे पंजाबियों ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है. पंजाब हमेशा से उद्यमियों की धरती रहा है. पंजाबी जहां भी जाते हैं, वे कारोबार शुरू करते हैं, नौकरियां पैदा करते हैं और अपनी एक खास छाप छोड़ते हैं. हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सफल संस्थापकों की अगली पीढ़ी न केवल पंजाब से हो, बल्कि वे अपनी कंपनियाँ भी राज्य के भीतर ही स्थापित करें.

इनोवेशन इकोसिस्टम के महत्व पर ज़ोर देते हुए सीएम ने कहा, सीड मनी (शुरुआती पूंजी) देने का मकसद स्टार्टअप्स पर शुरुआती वित्तीय बोझ को कम करना और उनमें अपने विचारों को हकीकत में बदलने और आगे बढ़ने का आत्मविश्वास पैदा करना है. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को इनोवेशन का केंद्र बनना चाहिए, जहां विचार क्लासरूम से आगे बढ़कर उत्पादों, सेवाओं, कंपनियों और समाधानों का आधार बनें.

पंजाब की कृषि क्षमता पर सीएम ने क्या कहा?

पंजाब की कृषि क्षमता पर बात करते हुए मान ने कहा पंजाब का भविष्य का विकास उच्च-मूल्य वाली कृषि, एग्री-टेक, खाद्य प्रसंस्करण, सुरक्षित खेती के तरीकों, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्री-लॉजिस्टिक्स पर आधारित होना चाहिए. हमारे किसान हमेशा से प्रगतिशील रहे हैं, और पंजाब सरकार उन्हें आधुनिक तकनीक, बेहतर बाज़ार तक पहुंच और नए बिज़नेस मॉडल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. ये स्टार्टअप्स रोज़गार के अवसर पैदा करके और युवाओं में आत्मविश्वास बहाल करके पंजाब में सार्थक बदलाव लाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हर उद्यमी पंजाब का ब्रांड एंबेसडर बने. आप जहां भी जाएं, पंजाब का नाम रोशन करें और दुनिया को बताएं कि पंजाब इनोवेशन के लिए तैयार है, स्टार्टअप्स के लिए तैयार है और भविष्य के लिए तैयार है. हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपके सामने आने वाली हर चुनौती का समाधान करेंगे.

सीड ग्रांट की राशि बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई

नीतिगत पहलों पर ज़ोर देते हुए मान ने कहा ये सीड ग्रांट पंजाब के युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद करेंगे. ‘स्टार्टअप और औद्योगिक नीति-2026’ के तहत, सीड ग्रांट की राशि ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है. हमारा लक्ष्य युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी देने वालों में बदलना है.

पंजाब के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भरोसा जताते हुए मान ने कहा मुझे खुशी है कि कृषि, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर में और स्टार्टअप सामने आ रहे हैं. ये 31 स्टार्टअप रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे और पंजाब के हज़ारों युवाओं के लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेंगे.